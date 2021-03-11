Группу Go_A обвинили в эксплуатации краснокнижной птицы в клипе для "Евровидения-2021" (видео)

По словам зоозащитников, в клипе используют птицу вида "Курганник", который внесен в Красную книгу Украины.

Общественная организация по защите животных "UAnimals" возмутилась использованием птицы вида "Курганник" в клипе на песню "Шум" группы Go_A. Об этом они написали на странице в Фейсбуке.

По их данным, несколько независимых орнитологов в видеоклипе распознали птицу, которая находится под угрозой исчезновения "Курганник" или "Канюк степной". На данный момент в Украине якобы числится не более 200 пар данного вида птиц, а совсем недавно ее считали исчезнувшим видом в стране. Курганник внесен в Красную книгу Украины.

"Даже действующий, крайне несовершенный закон определяет, что эксплуатация данного вида осуществляется в исключительных ситуациях только в научных и селекционных целях, прежде всего для размножения, расселения и разведения в искусственно созданных условиях. На практике такие разрешения в Украине не выдаются", — идется в сообщении.

Позднее к публикации добавили, что судя по поведению птицы, ее держат в неволе. Также на лапах птицы якобы видны следы опутенков (специальные кожаные ремни, которые надевают на лапы птиц для того, чтобы они не улетали далеко).

Фото: скриншот

[ + – ] Пример опутенков на лапах птицы Фото: rookroki.ru

Группа Go_A на момент написания новости не давала каких-либо комментариев на эту тему.

Напомним, 9 марта украинская группа Go_A представила новый клип на обновленную песню "Шум". Им пришлось сократить песню из-за требований организаторов "Евровидения-2021".