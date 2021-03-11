Группу Go_A обвинили в эксплуатации краснокнижной птицы в клипе для "Евровидения-2021" (видео)
По словам зоозащитников, в клипе используют птицу вида "Курганник", который внесен в Красную книгу Украины.
Общественная организация по защите животных "UAnimals" возмутилась использованием птицы вида "Курганник" в клипе на песню "Шум" группы Go_A. Об этом они написали на странице в Фейсбуке.
По их данным, несколько независимых орнитологов в видеоклипе распознали птицу, которая находится под угрозой исчезновения "Курганник" или "Канюк степной". На данный момент в Украине якобы числится не более 200 пар данного вида птиц, а совсем недавно ее считали исчезнувшим видом в стране. Курганник внесен в Красную книгу Украины.
"Даже действующий, крайне несовершенный закон определяет, что эксплуатация данного вида осуществляется в исключительных ситуациях только в научных и селекционных целях, прежде всего для размножения, расселения и разведения в искусственно созданных условиях. На практике такие разрешения в Украине не выдаются", — идется в сообщении.
Позднее к публикации добавили, что судя по поведению птицы, ее держат в неволе. Также на лапах птицы якобы видны следы опутенков (специальные кожаные ремни, которые надевают на лапы птиц для того, чтобы они не улетали далеко).
Группа Go_A на момент написания новости не давала каких-либо комментариев на эту тему.
Напомним, 9 марта украинская группа Go_A представила новый клип на обновленную песню "Шум". Им пришлось сократить песню из-за требований организаторов "Евровидения-2021".