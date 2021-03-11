Групу Go_A звинуватили в експлуатації червонокнижного птаха в кліпі для "Євробачення-2021" (відео)

За словами зоозахисників, у кліпі використовують птаха виду "курганники", який внесений до Червоної книги України.

Громадська організація із захисту тварин "UAnimals" обурилася використанням птаха виду "курганники" в кліпі на пісню "Шум" групи Go_A. Про це вони написали на сторінці у Фейсбуці.

За їхніми даними, кілька незалежних орнітологів у відеокліпі розпізнали птаха, який знаходиться під загрозою зникнення "курганники" або "канюк степовий". Наразі в Україні нібито нараховується не більше 200 пар цього виду птахів, а зовсім нещодавно його вважали зниклим видом у країні. Курганник внесений до Червоної книги України.

"Навіть чинний, вкрай недосконалий закон визначає, що експлуатація цього виду здійснюється у виняткових ситуаціях тільки в наукових і селекційних цілях, перш за все для розмноження, розселення і розведення в штучно створених умовах. На практиці такі дозволи в Україні не видаються", — йдеться в повідомленні.

Пізніше до публікації додали, що судячи з поведінки птаха, його тримають у неволі. Також на лапах птаха нібито видно сліди опутенків (спеціальні шкіряні ремені, які надягають на лапи птахів для того, щоб вони не злітали далеко).

Фото: скриншот

[ + – ] Приклад опутенків на лапах птаха Фото: rookroki.ru

Група Go_A на момент написання новини не давала жодних коментарів на цю тему.

Нагадаємо, 9 березня українська група Go_A представила новий кліп на оновлену пісню "Шум". Їм довелося скоротити пісню через вимоги організаторів "Євробачення-2021".