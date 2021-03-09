Украина на "Евровидении-2021": группа Go_A обновила песню и сняла новый клип (видео)

Песню "Шум" пришлось сократить из-за требований организаторов конкурса.

Украинская группа Go_A, которая представит страну на песенном конкурсе "Евровидение-2021" в Нидерландах, презентовала обновленную версию песни "Шум" и новый клип на композицию. Артисты представили клип 9 марта в эфире UA:Першого.

В частности, музыканты сократили хронометраж песни до 3-х минут, как того требует регламент конкурса. Также в обновленном варианте "Шума" будут новые слова.

"Новый текст является как бы сиквелом к предыдущей версии, продолжением песни, которую выпустили в январе, но немного в другом настроении, веселом. Так, в старой версии мы призывали весну и надеялись на нее, а в новой она уже пришла, и все очень рады", – уточнила вокалистка группы Go_A Екатерина Павленко.

Она также призналась, что долго не могла понять, "что именно нужно отрезать из этой песни, чтобы в ней сохранилась своя магия".

Павленко добавила, что принципиально не хотела переводить слова песни на английский язык, чтобы популяризировать украинский язык в мире.

Ранее Фокус узнал, как какие условия выставили музыкантам Go_A и как изменились условия проведения конкурса в связи с пандемией COVID-19.

Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2021", который пройдет в мае в Ротердаме, сообщили, что его участники будут выступать вживую, однако допускать ли в зал зрителей будет решаться позже.