Україна на "Євробаченні-2021": група Go_A оновила пісню і зняла новий кліп (відео)

Пісню "Шум" довелося скоротити через вимоги організаторів конкурсу.

Український гурт Go_A, що представить країну на пісенному конкурсі "Євробачення-2021" у Нідерландах, презентувала оновлену версію пісні "Шум" і новий кліп на композицію. Артисти представили кліп 9 березня в ефірі UA: Першого.

Зокрема, музиканти скоротили хронометраж пісні до 3-х хвилин, як того вимагає регламент конкурсу. Також в оновленому варіанті "Шуму" будуть нові слова.

"Новий текст є ніби сиквелом до попередньої версії, продовженням пісні, яку випустили в січні, але трохи в іншому настрої, веселому. Так, у старій версії ми закликали весну і сподівалися на неї, а в новій вона вже прийшла, і всі дуже раді", — уточнила вокалістка групи Go_A Катерина Павленко.

Вона також зізналася, що довго не могла зрозуміти, "що саме потрібно відрізати з цієї пісні, щоб у ній збереглася своя магія".

Павленко додала, що принципово не хотіла переводити слова пісні на англійську мову, щоб популяризувати українську мову у світі.

Раніше Фокус дізнався, які умови виставили музикантам Go_A і як змінилися умови проведення конкурсу у зв'язку з пандемією COVID-19.

Організатори пісенного конкурсу "Євробачення-2021", який пройде в травні в Роттердамі, повідомили, що його учасники будуть виступати наживо, однак, чи допускати до зали глядачів, буде вирішуватися пізніше.