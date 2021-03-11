В Киеве в Доме профсоюзов все же откроется покерный клуб

С сегодняшнего дня в здании, где погибли люди, начнутся тестовые турниры.

В Доме профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве открылся покерный клуб. Об этом говорится на Facebook-странице "Full House Kyiv".

Так, сообщается, что с 11 марта стартуют первые тестовые турниры.

Напомним, в январе издание "Слідство.Інфо" провело расследование, в ходе которого выяснило, что в здании Дома профсоюзов, где во время событий Евромайдана погибли люди, планируется открыть покерный клуб, посетители которого якобы смогут играть на деньги.

Журналисты смогли зайти в пока еще закрытое заведение и человек, представившийся "управляющим", рассказал, что в клубе будут VIP-комнаты с "индивидуальным обслуживанием", в которых можно будет играть на "кэш". Их будут обслуживать "свои" официанты.

Президент федерации спортивного покера Украины Сергей Ефименко сообщил, что в новом покерном клубе не будут играть на деньги.

"Это нонсенс. Там на деньги играть не будут. Там только турниры будут проводить", — сказал Ефименко.

По данным расследователей, Ефименко непосредственно связан с сетью Full House, которая открывает заведение в Доме профсоюзов. Он является совладельцем компаний, работающих под этой торговой маркой. А 15% доли в покерном клубе на Крещатике принадлежит его сестре Ольге.

В свою очередь, глава Министерства культуры Александр Ткаченко ранее заявлял, что "спортивному покеру" не место в Доме профсоюзов. По мнению министра, память о трагических событиях Евромайдана, когда там в пожаре погибли люди, должно быть сохранено, а мемориальное наследие почтили достойно.

В конце 2018 года вокруг Дома профсоюзов в Киеве разгорелся скандал из-за того, что в его здании открыли фастфуд KFC. Активисты выступили против открытия в этом здании фастфуда, объясняя это тем, что в Доме профсоюзов в 2014 году погибли люди. Спустя месяц стало известно, что заведение окончательно закрыли.