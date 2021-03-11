У Києві в Будинку профспілок все ж відкриється покерний клуб

Із сьогоднішнього дня в будівлі, де загинули люди, почнуться тестові турніри.

У Будинку профспілок на Майдані Незалежності в Києві відкрився покерний клуб. Про це йдеться на Facebook-сторінці "Full House Kyiv".

Так, повідомляється, що з 11 березня стартують перші тестові турніри.

Нагадаємо, у січні видання "Слідство.Інфо" провело розслідування, під час якого з'ясувало, що в приміщенні київського Будинку профспілок, де під час подій Євромайдану згоріли люди, планують відкрити покерний клуб, відвідувачі якого нібито зможуть грати на гроші.

Журналісти змогли зайти в поки ще закритий заклад і чоловік, який представився "керівником", розповів, що в клубі будуть VIP-кімнати з "індивідуальним обслуговуванням", в яких можна буде грати на "кеш". Їх обслуговуватимуть "свої" офіціанти.

Президент федерації спортивного покеру України Сергій Єфименко заявив, що в новому покерному клубі не гратимуть на гроші.

"Це нонсенс. Там на гроші грати не будуть. Там тільки турніри проводитимуть", — сказав Єфименко.

За інформацією журналістів, Єфименко безпосередньо пов'язаний з мережею Full House, яка відкриває заклад у Будинку профспілок. Він є співвласником компаній, що працюють під цією торговою маркою. А 15% частки в покерному клубі на Хрещатику належать його сестрі Ользі.

Зі свого боку, глава Міністерства культури Олександр Ткаченко раніше заявляв, що "спортивному покеру" не місце в Будинку профспілок. На думку міністра, пам'ять про трагічні події Євромайдану, коли там у пожежі загинули люди, має бути збережена, а меморіальну спадщину вшанувати достойно.

Наприкінці 2018 року навколо Будинку профспілок у Києві розгорівся скандал через те, що в його будинку відкрили фастфуд KFC. Активісти виступили проти відкриття в цій будівлі фастфуду, пояснюючи це тим, що в Будинку профспілок у 2014 році загинули люди. Через місяць стало відомо, що заклад остаточно закрили.