В зоне ООС обнаружили беспилотник ФСБ (фото)

БПЛА был изготовлен в России, а на поврежденной батарее была наклейка с надписью "ФСБ РФ".

В зоне ООС обнаружили беспилотник российского производства с надписью "ФСБ РФ". Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Во время инженерной разведки в зоне проведения ООС на территории Донецкой области военными обнаружено беспилотное воздушное судно, которое использовалось представителями незаконных вооруженных формирований РФ для сбора информации о Вооруженных силах Украины", — сообщили в прокуратуре.

На поврежденной аккумуляторной батареи была обнаружена голографическая наклейка с надписью "ФСБ РФ 704".

В прокуратуре говорят, что БПЛА изготовлен российским производителем "ZALA AERO".

Беспилотник приобщили в качестве доказательства к делам по российской агрессии на Донбассе.

Как рассказали в прокуратуре, российская компания "ZALA AERO" производит беспилотники, которые способны углубляться на несколько десятков километров в сторону позиций противника.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время посещения передовой на Донбассе с послами стран G7 заявил, что стороны должны выполнять Минские договоренности "в четкие сроки". "К "Минску" мое отношение очень простое: его нужно разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять. Мы за такой формат. Именно это мы и сделали", – сказал президент.

А спикер ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, советник главы ОП по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович заявил, что к концу весны текущего года на линии разграничения следует ожидать новых провокаций.