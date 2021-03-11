У зоні ООС зафіксували безпілотник ФСБ (фото)

БПЛА був виготовлений в Росії, а на пошкодженій батареї була наклейка з написом "ФСБ РФ".

У зоні ООС зафіксували безпілотник російського виробництва з написом "ФСБ РФ". Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

"Під час інженерної розвідки в зоні проведення ООС на території Донецької області військовими зафіксоване безпілотне повітряне судно, яке використовувалося представниками незаконних збройних формувань РФ для збору інформації про Збройні сили України", — повідомили в прокуратурі.

На пошкодженій акумуляторної батареї була виявлена голографічна наклейка з написом "ФСБ РФ 704".

У прокуратурі кажуть, що БПЛА виготовлений російським виробником "ZALA AERO".

Безпілотник долучили як доказ до справ щодо російської агресії на Донбасі.

Як розповіли в прокуратурі, російська компанія "ZALA AERO" виробляє безпілотники, які здатні заглиблюватися на кілька десятків кілометрів у бік позицій противника.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час відвідування передової на Донбасі з послами країн G7 заявив, що сторони повинні виконувати Мінські домовленості "в чіткі терміни". "До "Мінська" моє ставлення дуже просте: його потрібно розібрати на деталі, прописати всі кроки, прив'язати їх до дат і виконувати. Ми за такий формат. Власне це ми і зробили", — сказав президент.

А спікер ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі, радник глави ОП з питань стратегічних комунікацій в сфері нацбезпеки й оборони Олексій Арестович заявив, що до кінця весни поточного року на лінії розмежування слід очікувати нових провокацій.