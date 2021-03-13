Нюх потеряли. Как живут люди, которые перестали различать запахи из-за COVID-19

Аносмия, она же потеря обоняния, считается одним из наиболее характерных проявлений COVID-19. Многие из переболевших даже после выздоровления не ощущают запахов в полной мере. Фокус выяснял, чем это опасно и как ускорить возвращение обоняния.

В тот день в начале ноября у киевского журналиста Антона Семиженко с самого утра болела голова, позже начался сухой кашель. В редакционной суматохе не было времени обращать внимание на симптомы, но к вечеру состояние парня ухудшилось.

"Всю ночь в теле была такая ломота, которой я до этого еще никогда не чувствовал", — вспоминает Семиженко. ПЛР-тест подтвердил диагноз — коронавирус. Следующие две с половиной недели журналист провел дома, болезнь протекала относительно легко.

На четвертый день у Семиженко пропало обоняние. Он это понял не сразу: варил кофе и в какой-то момент осознал, что не чувствует привычно дразнящего аромата. "Я даже специально брызгал на ладонь дезодорант с очень сильным запахом, пытаясь уловить хоть что-то, но удалось почувствовать лишь легкое пощипывание в носу от спирта", — рассказывает Антон.

В доковидные времена количество людей с аносмией, по разным подсчетам, оценивалось в несколько процентов от общей численности населения планеты

С тех пор прошло три месяца, но в полной мере обоняние к нему не вернулось. Острее всего Семиженко ощущает это на кухне.

"Я очень люблю готовить, и, конечно, это всегда сопровождается целой палитрой ароматов. Но вместе с обонянием ты незаметно теряешь очень много связанных ощущений, даже прием пищи не приносит столько удовольствия", — признается он. Утрата наслаждения от еды и напитков — обычная жалоба людей, потерявших способность ощущать запахи. Но существуют и бытовые неудобства, связанные с аносмией, например, как определить свежесть молока или понять, что футболку уже пора отправить в стирку.

Между тем у парня стали появляться фантомные запахи. Читая книгу или работая за компьютером, он может неожиданно уловить аромат сыра или шоколада. У фантомных запахов есть научный термин — фантосмия, ученые подобные причуды системы обоняния наблюдают уже давно. С началом коронавирусной пандемии интерес к этой теме значительно вырос: оказалось, что обонятельные галлюцинации нередко проявляются у переболевших. Впрочем, исследований на эту тему по-прежнему проводят недостаточно, ученые до конца не понимают, как все происходит. Предположительно, когда обонятельные нейроны восстанавливаются, происходит сбой, и они не могут правильно соединиться.

Антон Семиженко надеется, что запахи к нему в скором времени вернутся. По словам его семейного врача, на восстановление может уйти до полугода. О шести месяцах говорят и некоторые ученые.

Искаженная реальность

В доковидные времена количество людей с аносмией, по разным подсчетам, оценивалось в несколько процентов от общего населения планеты. Только в США ею страдают 3% американцев старше 40 лет (данные медицинского колледжа California Northstate University). Выходит, что миллионы не ощущают никаких запахов. Причины этого могут быть совершенно разными: воспалительные заболевания (такие как ринит или синусит), черепно-мозговая травма, болезни Паркинсона и Альцгеймера, сахарный диабет, рассеянный склероз. Нюх может пропадать из-за курения или просто в силу возраста. В 2020 году гораздо больше людей прочувствовали этот опыт на себе из-за коронавируса. По данным US News and World Report, 86% пациентов с COVID-19 сообщили об аносмии.

Ученые пока не могут до конца разобраться в механизме потери обоняния. В июле 2020 года сотрудники Гарвардской медицинской школы опубликовали результаты исследования, где утверждается, что вирус не поражает напрямую обонятельные нейроны, а воздействует на работу поддерживающих их клеток. После того как эти клетки перестают нормально функционировать, обоняние пропадает.

[ + – ] Натренировать нос. При затянувшейся аносмии ученые советуют ежедневно вдыхать различные запахи и пытаться различить их

У большинства переболевших обоняние и вкус возвращаются в течение нескольких недель, но так везет далеко не всем. Предновогодний мем о том, что в этом году некоторые не почувствуют запаха мандаринок, для киевлянки Ольги Подорожной оказался совсем не шуткой. В начале ноября она заболела COVID-19, на четвертый день перестала ощущать запахи. В течение двух месяцев Ольга не чувствовала совсем ничего, недавно обоняние частично вернулось, но всего процентов на десять. Впрочем, причин для радости оказалось мало: теперь запахи ощущаются в искаженном виде.

"Все, что я чувствую сейчас, пахнет очень неприятно. Чаще всего все ароматы сливаются в один-единственный запах белых сушеных грибов, их я смогла почувствовать первыми после болезни. Но даже этот запах трансформировался во что-то отвратительное", — жалуется Ольга.

Подорожная не очень надеется на то, что обоняние к ней вернется в полном объеме. "Ни один врач не может это гарантировать. Вполне возможно, что некоторые запахи я вообще не буду чувствовать", — добавляет она. Теперь для неё важно, чтобы хоть какие-то запахи ощущались без искажений.

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Семейный врач Дарина Дмитриевская в разговоре с Фокусом подтвердила, что пока рано говорить о том, может ли обоняние после COVID-19 исчезнуть навсегда. Это покажут лишь дальнейшие исследования. По ее словам, на фантомные запахи жалуются очень многие пациенты. Антону Семиженко в этом плане повезло: если он внезапно чувствует аромат вкусной еды, то большинство переболевших сообщают о лжезапахах горелого, бензина или табачного дыма. Как подчеркивает Дмитриевская, аносмия может быть весьма опасной для людей, к примеру, существует риск не почувствовать запаха гари или дыма в случае пожара. О том, что отсутствие обоняния может быть небезопасным, говорит и Ольга Подорожная. Она вспоминает, как стояла рядом с выхлопной трубой машины и не чувствовала никакого дискомфорта, пока друзья не отвели ее в сторону.

Ученые из Гарварда опубликовали некоторые рекомендации для ускорения процесса возвращения обоняния. В первую очередь они советуют тренировать нюх, например, каждый день вдыхать ароматы различных эфирных масел. Однако, как уточняет Дарина Дмитриевская, такие тренировки не гарантируют, что обоняние к вам вернется быстрее.

От потери аппетита до депрессии

До недавнего времени считалось, что человек может улавливать не более 10 тыс. различных запахов. Однако новые исследования опровергают это. Американский нейробиолог Джоэль Мейнленд из Монелловского центра в Пенсильвании, считающегося ведущим научным институтом по изучению обоняния, доказывает, что люди способны различать более триллиона запахов. К тому же ученый уверен, что мы можем улучшать обонятельные способности, постоянно тренируя нос, подобно тому как это делают парфюмеры.

На фантомные запахи жалуются очень многие пациенты. Переболевшие COVID-19 сообщают о лжезапахах горелого, бензина или табачного дыма

Исследователи из того же Монелловского центра считают, что запахи непосредственно влияют на настроение и поведение людей. "Я читал, что многие из тех, кто утратил обоняние, ощущают себя так, будто стоят за пыльным плотным стеклом, — рассказывает Антон Семиженко. — Это действительно похожее ощущение. Ты словно изолирован от остального мира".

Потеря обоняния, равно как и паросмия, то есть искаженное восприятие запахов, могут негативно сказываться на психологическом состоянии людей. Всеми процессами в организме человека управляет головной мозг, главный орган центральной нервной системы, объясняет Виктория Вовк, врач-психиатр и психотерапевт.

"Запахи запускают работу нашей обонятельной системы, и сигнал через обонятельные нервы передается в височные доли головного мозга — обонятельный мозг, или лимбическую систему. Помимо самого процесса обоняния он выполняет и другие особые функции в организме: управляет вегетативными реакциями, формирует циклы "сон — бодрствование", участвует в обучении и памяти и т. д.", — перечисляет Вовк. Любые нарушения в работе лимбической системы могут вызывать у человека нарушение сна и пищевого поведения, апатию, эмоциональные проблемы, ухудшение памяти, концентрации внимания, головные боли и боли в животе.

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Осознавая это, специалисты авторитетных международных центров по изучению обоняния ищут возможности лечить аносмию. Пандемия коронавируса сделала подобные исследования еще актуальнее.