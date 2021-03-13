Нюх втратили. Як живуть люди, які перестали розрізняти запахи через COVID-19

Аносмія, або ж втрата нюху, вважається одним з найбільш характерних проявів COVID-19. Багато з перехворілих навіть після одужання не відчувають запахів повною мірою. Фокус з'ясовував, чим це небезпечно і як прискорити повернення нюху.

У той день на початку листопада в київського журналіста Антона Семиженка із самого ранку боліла голова, пізніше почався сухий кашель. У редакційній метушні не було часу звертати увагу на симптоми, але до вечора стан хлопця погіршився.

"Усю ніч у тілі була така ломота, якої я до цього ще ніколи не відчував", — згадує Семиженко. ПЦР-тест підтвердив діагноз — коронавірус. Наступні два з половиною тижні журналіст провів удома, хвороба протікала відносно легко.

На четвертий день в Семиженка пропав нюх. Він це зрозумів не відразу: варив каву і в якийсь момент усвідомив, що не відчуває звично дражливого аромату. "Я навіть спеціально бризкав на долоню дезодорант з дуже сильним запахом, намагаючись вловити хоч щось, але вдалося відчути лише легке пощипування в носі від спирту", — розповідає Антон.

У доковідні часи кількість людей з аносмією, за різними підрахунками, оцінювалася в кілька відсотків від загальної чисельності населення планети

З тих пір пройшло три місяці, але повною мірою нюх до нього не повернувся. Найгостріше Семиженко відчуває це на кухні.

"Я дуже люблю готувати, і, звичайно, це завжди супроводжується цілою палітрою ароматів. Але разом з нюхом ти непомітно втрачаєш дуже багато пов'язаних відчуттів, навіть прийом їжі не приносить стільки задоволення", — зізнається він. Втрата насолоди від їжі і напоїв — звичайна скарга людей, які втратили здатність відчувати запахи. Але існують і побутові незручності, пов'язані з аносмією, наприклад, як визначити свіжість молока чи зрозуміти, що футболку вже пора відправити в прання.

Тим часом у хлопця стали з'являтися фантомні запахи. Читаючи книгу або працюючи за комп'ютером, він може несподівано вловити аромат сиру або шоколаду. У фантомних запахів є науковий термін — фантосмія, учені подібні примхи системи нюху спостерігають уже давно. З початком коронавірусної пандемії інтерес до цієї теми значно зріс: виявилося, що нюхові галюцинації нерідко проявляються в перехворілих. Втім, дослідження на цю тему, як і раніше, проводять недостатньо, учені до кінця не розуміють, як все відбувається. Імовірно, коли нюхові нейрони відновлюються, відбувається збій, і вони не можуть правильно з'єднатися.

Антон Семиженко сподівається, що запахи до нього незабаром повернуться. За словами його сімейного лікаря, на відновлення може піти до півроку. Про шість місяців говорять і деякі вчені.

Спотворена реальність

У доковідні часи кількість людей з аносмією, за різними підрахунками, оцінювалася в кілька відсотків від загального населення планети. Тільки в США нею страждають 3% американців старше 40 років (дані медичного коледжу California Northstate University). Виходить, що мільйони не відчувають ніяких запахів. Причини цього можуть бути абсолютно різними: запальні захворювання (такі як риніт або синусит), черепно-мозкова травма, хвороби Паркінсона та Альцгеймера, цукровий діабет, розсіяний склероз. Нюх може пропадати через куріння або просто через вік. У 2020 році набагато більше людей відчули цей досвід на собі через коронавірус. За даними US News and World Report, 86% пацієнтів з COVID-19 повідомили про аносмію.

Учені поки не можуть до кінця розібратися в механізмі втрати нюху. У липні 2020 року співробітники Гарвардської медичної школи опублікували результати дослідження, де стверджується, що вірус не вражає безпосередньо нюхові нейрони, а впливає на роботу клітин. Після того як ці клітини перестають нормально функціонувати, нюх пропадає.

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У більшості перехворілих нюх і смак повертаються протягом декількох тижнів, але так щастить далеко не всім. Передноворічний мем про те, що в цьому році деякі не всі відчують запах мандаринок, для киянки Ольги Подорожної виявився зовсім не жартом. На початку листопада вона захворіла на COVID-19, на четвертий день перестала відчувати запахи. Протягом двох місяців Ольга не відчувала зовсім нічого, нещодавно нюх частково повернувся, але всього відсотків на десять. Втім, причин для радості виявилося мало: тепер запахи відчуваються в спотвореному вигляді.

"Усе, що я відчуваю зараз, пахне дуже неприємно. Найчастіше всі аромати зливаються в один-єдиний запах білих сушених грибів, їх я змогла відчути першими після хвороби. Але навіть цей запах трансформувався в щось огидне", — скаржиться Ольга.

Подорожна не надто сподівається на те, що нюх до неї повернеться в повному обсязі. "Жоден лікар не може це гарантувати. Цілком можливо, що деякі запахи я взагалі не буду відчувати", — додає вона. Тепер для неї важливо, щоб хоч якісь запахи відчувалися без спотворень.

Сімейний лікар Дарина Дмитрівська в розмові з Фокусом підтвердила, що поки рано говорити про те, чи може нюх після COVID-19 зникнути назавжди. Це покажуть лише подальші дослідження. За її словами, на фантомні запахи скаржаться дуже багато пацієнтів. Антону Семиженку в цьому плані пощастило: якщо він раптово відчуває аромат смачної їжі, то більшість перехворілих повідомляють про псевдозапахи горілого, бензину або тютюнового диму. Як підкреслює Дмитрівська, аносмія може бути дуже небезпечною для людей, наприклад, існує ризик не відчути запаху гару або диму в разі пожежі. Про те, що відсутність нюху може бути небезпечною, каже й Ольга Подорожна. Вона згадує, як стояла поруч з вихлопною трубою машини і не відчувала ніякого дискомфорту, поки друзі не відвели її в сторону.

Учені з Гарварду опублікували деякі рекомендації для прискорення процесу повернення нюху. У першу чергу вони радять тренувати нюх, наприклад, кожен день вдихати аромати різних ефірних масел. Однак, як уточнює Дарина Дмитрівська, такі тренування не гарантують, що нюх до вас повернеться швидше.

Від втрати апетиту до депресії

До недавнього часу вважалося, що людина може вловлювати не більше 10 тис. різних запахів. Однак нові дослідження спростовують це. Американський нейробіолог Джоель Мейнленд з Монелловського центру в Пенсильванії, що вважається провідним науковим інститутом з вивчення нюху, доводить, що люди здатні розрізняти понад трильйон запахів. До того ж учений впевнений, що ми можемо покращувати нюхові здібності, постійно тренуючи ніс, подібно до того, як це роблять парфумери.

На фантомні запахи скаржаться дуже багато пацієнтів. Перехворілі на COVID-19 повідомляють про псевдозапахи горілого, бензину чи тютюнового диму

Дослідники з того ж Монелловского центру вважають, що запахи безпосередньо впливають на настрій і поведінку людей. "Я читав, що багато хто з тих, хто втратив нюх, відчувають себе так, ніби стоять за курним щільним склом, — розповідає Антон Семиженко. — Це дійсно схоже відчуття. Ти ніби ізольований від решти світу".

Втрата нюху, так само як і паросмія, тобто викривлене сприйняття запахів, можуть негативно позначатися на психологічному стані людей. Усіма процесами в організмі людини управляє головний мозок, головний орган центральної нервової системи, пояснює Вікторія Вовк, лікар-психіатр і психотерапевт.

"Запахи запускають роботу нашої нюхової системи, і сигнал через нюхові нерви передається в скроневі частки головного мозку — нюховий мозок, або лімбічну систему. Крім самого процесу нюху, він виконує й інші особливі функції в організмі: управляє вегетативними реакціями, формує цикли "сон — неспання", бере участь у навчанні і пам'яті тощо", — перераховує Вовк. Будь-які порушення в роботі лімбічної системи можуть викликати в людини порушення сну і харчової поведінки, апатію, емоційні проблеми, погіршення пам'яті, концентрації уваги, головні болі і болі в животі.

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Усвідомлюючи це, фахівці авторитетних міжнародних центрів з вивчення нюху шукають можливості лікувати аносмію. Пандемія коронавірусу зробила подібні дослідження ще більш актуальними.