Кличко высказался о возможности локдауна в Киеве

Всего в стационарах столицы сегодня лечатся 2548 больных коронавирусом, из них 14 детей.

На западе страны ситуация с коронавирусом очень сложная, но "столица пока держится. Мы сейчас находимся в "оранжевой" зоне карантина". Об этом сказал на брифинге городской голова Виталий Кличко.

Он напомнил, что вводит локдаун (строгий карантин) правительство. Оно это может сделать опять для всей страны, если большинство областей окажутся в "красной" зоне.

"Сегодня в больницах столицы – наибольшее количество больных коронавирусом с начала пандемии. Особенно тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки. Это тревожная тенденция", – подчеркнул Кличко.

Всего в стационарах сегодня лечатся 2548 больных, из них 14 детей. 1689 пациентов – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1978 человек. Под аппаратами ИВЛ – 38 больных.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях – 57%.

За минувшие сутки в столице зафиксировано 896 новых больных коронавирусом. Умерли 23 человека. Всего за период пандемии – 2857 летальных случаев от вируса, а подтвержденных случаев заболевания – 144 910.

В больницы прошедшие сутки госпитализировали 129 пациентов. С подозрением на коронавирус – 292 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Напомним, в Национальной академии наук заявляют, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать национальной катастрофой. Сейчас волна коронавируса характеризуется "супервосприимчивостью и суперраспространением", а также большим количеством тяжелых и летальных случаев коронавируса.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел пресс-конференцию, посвященную году работы своего правительства. На ней он заявил, что третья волна коронавируса, которая уже началась, может привести к введению очередного локдауна.