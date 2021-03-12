Кличко висловився про можливість локдауну в Києві

Всього в стаціонарах столиці сьогодні лікуються 2 548 хворих коронавірусом, з них 14 дітей.

На заході країни ситуація з коронавірусом дуже складна, але "столиця поки тримається. Ми зараз знаходимося в "помаранчевій" зоні карантину". Про це сказав на брифінгу міський голова Віталій Кличко.

Він нагадав, що вводить локдаун (суворий карантин) уряд. Він це може зробити знову для всієї країни, якщо більшість областей опиняться в "червоній" зоні.

"Сьогодні в лікарнях столиці — найбільша кількість хворих коронавірусом із початку пандемії. Особливо тих, хто знаходиться в важкому стані й потребує кисневої підтримки. Це тривожна тенденція", — підкреслив Кличко.

Всього в стаціонарах сьогодні лікуються 2 548 хворих, із них 14 дітей. 1 689 пацієнтів — у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1 978 осіб. Під апаратами ШВЛ — 38 хворих.

Заповненість ліжок у комунальних медустановах — 57%.

За минулу добу в столиці зафіксовано 896 нових хворих із коронавірусом. Померли 23 людини. Всього за період пандемії — 2 857 летальних випадків від вірусу, а підтверджених випадків захворювання — 144 910.

У лікарні минулу добу госпіталізували 129 пацієнтів. З підозрою на коронавірус — 292 пацієнти. Решта — на самоізоляції, під контролем лікарів.

Нагадаємо, у Національній академії наук заявляють, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати національною катастрофою. Зараз хвиля коронавірусу характеризується "суперсприйнятливістю і суперрозповсюдженням", а також великою кількістю важких і летальних випадків коронавірусу.

4 березня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль провів прес-конференцію, присвячену року роботи свого уряду. На ній він заявив, що третя хвиля коронавірусу, яка вже почалася, може призвести до введення чергового локдауну.