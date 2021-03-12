Доцент "Львовской политехники" призвал переименовать Умань в Бандер-Сити

Преподаватель высказался о скандале вокруг переименования стадиона в Тернополе, предположив, что из-за этого "нечисть перестанет ездить к нам".

Доцент кафедры строительных конструкций и мостов Института строительства и инженерии окружающей среды Национального университета "Львовская политехника" Богдан Билинский призвал переименовать город Умань в Черкасской области, куда традиционно приезжают паломники из Израиля, в "Бандер-Сити". Комментарий он разместил в Facebook под публикацией общественного деятеля Владимира Корчинского, рассуждавшего о реакции посла Израиля в Украине Джоэля Лиона на наделение тернопольского стадиона именем деятеля Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

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В другом комментарии под той же публикацией Билинский призвал в каждом украинском городе "назвать вокзалы, порты и самолеты именем Степана Бандеры".

"Может, эта нечисть перестанет ездить к нам", – написал доцент

Фото: Скриншот

В свою очередь, директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский прокомментировал заявления Белинского следующим образом: "Хорошая идея, но мне кажется, что Бандерштадт или Бандербург будет звучать естественней".

Сам Билинский на своей странице в Facebook указывает, что начал работу во "Львовской политехнике" в 2010 году. Там же он публикует лозунги, характерные для украинских националистов, в частности "Україна – понад усе".

По данным же "Электронной энциклопедии Львовской политехники", Билинский в 1996 году окончил Харьковский институт пожарной безопасности МВД Украины по специальности "Пожарная безопасность".

В период с 2001 по 2003 год учился в аспирантуре "Львовской политехники", а с 1993 по 2010 год работал занимал разные должности в Львовском государственно университете безопасности жизнедеятельности и читал курс лекций по дисциплинам "Организация службы и подготовки", "Подготовка газодымозащитника", "Пожарно-спасательная подготовка", "Безопасность жизнедеятельности".

Следует отметить, что в Умани на сегодняшний день стоит памятник Ивану Гонте и Максиму Зализняку – деятелям Колиивщины, кульминация которой в Умани сопровождалась убийством, по разным оценкам, до 30 000 поляков, евреев и украинцев-униатов. Установка этого памятника вызывала возмущение Израиля.

Напомним, посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил присвоение стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича. Дипломат ожидает "немедленной отмены" решения Тернопольского горсовета об увековечивании памяти "пособника нацистов".

"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета назвать городской стадион в честь печально известного гауптмана 201-го шуцманшафт-батальона Романа Шухевича и ожидаем немедленной отмены этого решения", — написал дипломат.

В публикации, помимо Тернопольского городского совета, посол Израиля также отметил Министерство иностранных дел Украины и Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, Тернопольский горсовет присвоил городскому стадиону имя Шухевича 5 марта. Приурочили это решение годовщине убийства главнокомандующего УПА. Эту инициативу поддержали все присутствовавшие на сессии депутаты горсовета. Мэр города Сергей Надал, комментируя эту историю, заявлял, что Шухевич был "не только образцовым командиром, но и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта".

30 апреля 2010 года Тернопольский горсовет присвоил Шухевичу и Степану Бандере звания "Почетных граждан города".

Напомним, в начале января Джоэль Лион, посол Израиля в Украине, опубликовал пост, в котором осудил акцию в честь 112-й годовщины со дня рождения Бандеры, которую организовали представители националистических организаций и партий. Дипломат написал, что они осуждают "любое прославление пособников нацистского режима" и что "Украине стоит примириться со своим прошлым".