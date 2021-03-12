"Може, нечисть перестане їздити": доцент закликав перейменувати Умань на "Бандер-Сіті"

Доцент зі Львова бурхливо відреагував на критику посла Ізраїлю на рішення про надання стадіону в Тернополі імені Романа Шухевича.

Доцент кафедри будівельних конструкцій і мостів Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету "Львівська політехніка" Богдан Білінський закликав перейменувати місто Умань у Черкаській області, куди традиційно приїжджають паломники з Ізраїлю, на "Бандер-Сіті". Коментар він розмістив у Facebook під публікацією громадського діяча Володимира Корчинського, котрий розмірковує про реакцію посла Ізраїлю в Україні Джоеля Ліона на надання тернопільському стадіону імʼя діяча Української повстанської армії Романа Шухевича.

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В іншому коментарі під тією ж публікацією Білінський закликав у кожному українському місті "назвати вокзали, порти і літаки імʼям Степана Бандери".

"Може, ця нечисть перестане їздити до нас", — написав доцент

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У свою чергу директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський прокоментував заяви Білінського таким чином: "Хороша ідея, але мені здається, що Бандерштадт або Бранденбург звучатиме природніше".

Сам Білінський на своїй сторінці у Facebook вказує, що почав роботу у "Львівській політехніці" у 2010 році. Там же він публікує гасла, характерні для українських націоналістів, зокрема "Україна — понад усе".

За даними ж "Електронної енциклопедії Львівської політехніки", Білінський у 1996 році закінчив Харківський інститут пожежної безпеки МВС України за спеціальністю "Пожежна безпека".

У період з 2001 по 2003 рік навчався в аспірантурі "Львівської політехніки", а з 1993 по 2010 рік займав різні посади в Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності та читав курс лекцій з дисциплін "Організація служби і підготовки", "Підготовка газодимозахисників", "Пожежно-рятувальна підготовка", "Безпека життєдіяльності".

Варто зазначити, що в Умані на сьогодні стоїть памʼятник Івану Гонті та Максиму Залізняку — діячам Коліївщини, кульмінація якої в Умані супроводжувалася убивством, за різними оцінками, до 30 000 поляків, євреїв та українців-уніатів. Установка цього памʼятника викликала обурення Ізраїлю.

Нагадаємо, що посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив присвоєння стадіону в Тернополі імені Романа Шухевича. Дипломат очікує "негайного скасування" рішення Тернопільської міськради про увічнення памʼяті "пособника нацистів".

"Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради назвати міський стадіон на честь сумнозвісного гауптмана 201-го шуцманшафт-батальйону Романа Шухевича і очікуємо негайного скасування цього рішення", — написав дипломат.

У публікації, крім Тернопільської міської ради, посол Ізраїлю також позначив Міністерство закордонних справ України та Офіс президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо: Тернопільська міськрада присвоїла міському стадіону імʼя Шухевича 5 березня. Присвятили це рішення річниці вбивства головнокомандувача УПА. Цю ініціативу підтримали всі присутні на сесії депутати міськради. Мер міста Сергій Надал, коментуючи цю історію, заявляв, що Шухевич був "не тільки зразковим командиром, а й хорошим спортсменом і лідером у багатьох видах спорту".

30 квітня 2010 року Тернопільська міськрада присвоїла Шухевичу і Степану Бандері звання "Почесних громадян міста".

Нагадаємо, що на початку січня Джоель Ліон, посол Ізраїлю в Україні, опублікував пост, у якому засудив акцію на честь 112-ї річниці від дня народження Бандери, яку організували представники націоналістичних організацій і партій. Дипломат написав, що вони засуджують "будь-яке прославляння пособників нацистського режиму" і що "Україні варто примиритися зі своїм минулим".