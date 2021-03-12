Украина не исключает экстрадиции в США и введения санкций против Коломойского (документ)

По словам Мендель, на данный момент США не давали запроса на экстрадицию олигарха, но это возможно.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что на данный момент в США не требовали экстрадиции бизнесмена Игоря Коломойского. Но такая возможность не исключается. Об этом сообщает Укринформ.

Отвечая на вопросы издания Reorg, Мендель указывает, что Владимир Зеленский стремится к справедливому и равному правосудию, для этого он будет использовать все имеющиеся средства. Президент Украины удерживает внутреннее влияние олигарха на страну.

"Отвечая на вопросы связанными с возможными санкциями против Коломойского в Украине, не исключено, что украинское правительство может последовать примеру США в данном вопросе и ввести их", — сообщается в ответе Мендель.

Также Украина помогает Соединенным Штатам в расследовании дел против Коломойского. В том числе за вероятные финансовые преступления, включая отмывание денег.

[ + – ] Ответ Мендель изданию Reorg Фото: Укринформ [ + – ] Ответ Мендель изданию Reorg

Комментируя разбирательство с Приватбанком, Мендель заявила, что Украина продолжает борьбу за возвращение средств, которые были выведены из банка. Речь идет о 5,5 млрд долларов.

Напомним, 5 марта Соединенные Штаты ввели санкции против Коломойского обвинив его в коррупции, подрыве верховенства права, а также использовании официального статуса власти для личной выгоды.

Ранее США обвинили Коломойского в выводе средств из Приватбанка. В США считают, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие Приватбанком, вывели из банка и присвоили миллиарды долларов. Они отмывали часть преступных доходов, используя ряд подставных компаний, прежде всего в кипрском филиале Приватбанка, до того, как они перевели средства в Соединенные Штаты.

Фокус разбирался, за что ввели санкции США против олигарха.