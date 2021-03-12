На Волыни частично обрушился мост во время ремонтных работ, есть пострадавшие (фото)

Двое пострадавших отказались от госпитализации, остальных доставили в больницу.

На участке автотрассы Н-22 Владимир-Волынский-Устилуг в селе Пятидни обвалился мост во время ремонта. Об этом сообщает "Суспільне".

В районе 13:00 во время проведения ремонта дорожного покрытия произошло обрушение одной полосы движения мостом. При этом возможность осуществлять движение по мосту сохранилось по оставшейся полосе.

Фото: БУГ

По данным местного издания "БУГ", в результате обвала пострадало 5 сотрудников дорожной службы. Двое из них получили травмы легкой сложности, они отказались от госпитализации. Остальные получили травмирования средней степени. Одного из пострадавших направили в хирургическое отделение, а двоих — в травматологию. Состояние всех рабочих стабильно.

На месте происшествия работают правоохранители. На данный момент причина обрушения части пролета не установлена.

Фото: БУГ

Напомним, согласно планам "Укравтодора", в 2021 году планируется отремонтировать 245 мостов.

Ранее сообщалось, что на Шулявском мосту упали столбы, повредив 8 машин.

В 2019 году очевидцам удалось заснять падение моста в Харькове на окружной дороге. Причиной обрушения стал динамический удар перегруженной фуры.