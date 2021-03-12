На Волині частково обвалився міст під час ремонтних робіт, є постраждалі (фото)

Двоє постраждалих відмовилися від госпіталізації, інших доставили в лікарню.

На ділянці автотраси Н-22 Володимир-Волинський-Устилуг у селі П'ятидні обвалився міст під час ремонту. Про це повідомляє "Суспільне".

У районі 13:00 під час проведення ремонту дорожнього покриття стався обвал однієї смуги руху мосту. При цьому здійснювати рух по мосту можна смугою, що збереглася.

Фото: БУГ

За даними місцевого видання "БУГ", у результаті обвалу постраждало 5 співробітників дорожньої служби. Двоє з них отримали травми легкої складності, вони відмовилися від госпіталізації. Решта отримали травмування середнього ступеню. Одного з постраждалих направили в хірургічне відділення, а двох — у травматологію. Стан усіх робочих стабільний.

На місці події працюють правоохоронці. Наразі причина обвалення частини прольоту не встановлена.

Фото: БУГ

Нагадаємо, що відповідно до планів "Укравтодору", у 2021 році планується відремонтувати 245 мостів.

Раніше повідомлялося, що на Шулявському мосту впали стовпи, пошкодивши 8 машин.

У 2019 очевидцям вдалося зняти падіння моста в Харкові на окружній дорозі. Причиною обвалення став динамічний удар перевантаженої фури.