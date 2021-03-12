Пробки в Киеве: из-за погоды движение по дорогам затруднено (карта)

Власти города просят жителей по возможности оставаться дома на период осложнения погодных условий.

Из-за резкого ухудшения погоды Киеве вечером появились пробки.

Плотное движение транспорта наблюдается в центре Киева. Пробки образовались на бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, улицах Жилянской, Сечевых Стрельцов, Мечникова, Большой Васильковской, Владимирской, Михайловской и Крещатике.

Тяжелая ситуация на Набережном шоссе, улицах Набережно-Рыбальская, Набережно-Крещатицкая, Александра Довженко, Елены Телиги, Борщаговская, Лавская, проспектом Валерия Лобановского, бульварами Дружбы Народов и Леси Украинки.

На левом берегу столицы наблюдается плотное движение на Харьковском шоссе, Днепровской набережной и проспекте Николая Бажана. Кроме того, образовался затор на Броварском проспекте в сторону левобережной части столицы.

С 17:00 пятницы из-за ухудшения погоды въезд крупногабаритного транспорта временно ограничен. В КГГА отметили, что в столице из-за снегопада образовалась на дорогах гололедица. Крупногабаритный транспорт будет запускаться в город зависимости от погоды и ситуации на дорогах.

Напомним, сегодня в Укравтодоре заявили, что в Украине из-за ухудшения погоды возможно нарушение движения транспорта на некоторых участках дорог и улиц. В Укравтодоре посоветовали планировать свои поездки с учетом прогнозов синоптиков, быть максимально внимательными за рулем и по возможности остаться дома.