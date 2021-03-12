Затори в Києві: через погоду рух на дорогах ускладнено (карта)

Влада міста просить жителів за можливості залишатися вдома на період ускладнення погодних умов.

Через різке погіршення погоди в Києві ввечері зʼявилися затори.

Щільний рух транспорту спостерігається в центрі Києва. Затори утворилися на бульварі Тараса Шевченка, проспекті Перемоги, вулицях Жилянській, Січових Стрільців, Мечникова, Великій Васильківській, Володимирській, Михайлівській і Хрещатику.

Важка ситуація на Набережному шосе, вулицях Набережно-Рибальській, Набережно-Хрещатицькій, Олександра Довженка, Олени Теліги, Борщагівській, Лавській, проспекі Валерія Лобановського, бульварах Дружби Народів та Лесі Українки.

На лівому березі столиці спостерігається щільний рух на Харківському шосе, Дніпровській набережній і проспекті Миколи Бажана. Крім того, утворився затор на Броварському проспекті в сторону лівобережної частини столиці.

З 17:00 пʼятниці через погіршення погоди вʼїзд великогабаритного транспорту тимчасово обмежений. У КМДА зазначили, що в столиці через снігопад утворилася на дорогах ожеледиця. Великогабаритний транспорт буде запускатися в місто залежно від погоди і ситуації на дорогах.

Нагадаємо: сьогодні в Укравтодорі заявили, що в Україні через погіршення погоди можливе порушення руху транспорту на деяких ділянках доріг і вулиць. В Укравтодорі порадили планувати свої поїздки з урахуванням прогнозів синоптиків, бути максимально уважними за кермом і за можливості залишатися вдома.