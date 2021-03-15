В Днепр на вертолете эвакуировали двух раненых бойцов (фото, видео)

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В Днепр военным вертолетом с фронта на Донбассе эвакуировали двух бойцов с минно-взрывными травмами. Об этом сообщила в Facebook советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

Она рассказала, что один из эвакуированных в тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции легких. Он доставлен в областную больницу имени Мечникова. Состояние второго военного — стабильное, он в военном госпитале.

"Война без выходных", — написала она.

Напомним, на Донбассе 1 марта подорвалось авто с украинскими военными на неизвестном взрывном устройстве. Пострадало 9 военных. У одного ранение, а у 8 — боевое травмирование.

По данным ВСУ с момента начала перемирия на Донбассе боевики потеряли 161 человека. Из них 37 в феврале. Также оккупанты потеряли 12 единиц техники и вооружения. А 183 человека у них числятся как "санитарные" потери.