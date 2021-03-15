У Дніпро на гвинтокрилі евакуювали двох поранених бійців (фото, відео)

Один із потерпілих знаходиться у важкому стані.

У Дніпро військовим гвинтокрилом із фронту на Донбасі евакуювали двох бійців із мінно-вибуховими травмами. Про це повідомила у Facebook радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

Вона розповіла, що один з евакуйованих у важкому стані, на апараті штучної вентиляції легенів. Він доставлений в обласну лікарню імені Мечникова. Стан другого військового — стабільний, він у військовому шпиталі.

"Війна без вихідних", — написала вона.

Нагадаємо, на Донбасі 1 березня підірвалося авто з українськими військовими на невідомому вибуховому пристрої. Постраждало 9 військових. В одного поранення, а у 8 — бойове травмування.

За даними ЗСУ з моменту початку перемирʼя на Донбасі бойовики втратили 161 людину. З них 37 у лютому. Також окупанти втратили 12 одиниць техніки й озброєння. А 183 людини у них зазначаються як "санітарні" втрати.