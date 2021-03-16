Глава УГКЦ и другие религиозные лидеры публично вакцинировались от коронавируса

Религиозных деятелей разрешили привить остатками вакцины как публичных фигур.

Мобильная бригада вакцинировала главу Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослава (Шевчука), архимандрита Михайловского златоверхого монастыря Лаврентия (Живчика) (Православная церковь Украины), представителя Федерации еврейских общин в Киеве Леонида Бараца, представителя Иудейской общины движения Хабад Любавич в Украине Бориса Стругацкого и руководителя Отдела по вопросам религий секретариата Кабмина Андрея Юраша. Все они получили вакцину Covishield.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук в ходе пресс-брифинга сказал об отсутствии каких-либо религиозных причин для отказа от вакцинации. "Мы сегодня вакцинировались остатком вакцины. Когда вы будете принимать решение вакцинироваться или нет, слушайте медиков, ваших семейных врачей. Мы на уровне Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций отдельным документом утвердили, что нет религиозных причин отказываться от вакцинации", – сказал он.

Архимандрит Лаврентий подчеркнул, что церковь не запрещает вакцинацию и принимает ее как один из способов победить или ограничить распространение болезни.

Напомним, в Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса, которая продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы вакцинации сохранятся, почти 40% доз вакцины от коронавируса CoviShield могут так и не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.