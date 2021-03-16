Глава УГКЦ та інші релігійні лідери публічно вакцинувалися проти коронавірусу

Релігійних діячів дозволили прищепити залишками вакцини як публічних осіб.

Мобільна бригада вакцинувала главу Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослава (Шевчука), архімандрита Михайлівського золотоверхого монастиря Лаврентія (Живчика) (Православна церква України), представника Федерації єврейських громад у Києві Леоніда Бараца, представника Іудейської громади руху Хабад Любавич в Україні Бориса Стругацького та керівника Відділу з питань релігій секретаріату Кабміну Андрія Юраша. Усі вони отримали вакцину Covishield.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук під час прес-брифінгу сказав про відсутність будь-яких релігійних причин для відмови від вакцинації. "Ми сьогодні вакцинувалися залишком вакцини. Коли ви вирішуватимете вакцинуватися чи ні, слухайте медиків, ваших сімейних лікарів. Ми на рівні Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій окремим документом затвердили, що немає релігійних причин відмовлятися від вакцинації", — сказав він.

Архімандрит Лаврентій підкреслив, що церква не забороняє вакцинацію і схвалює її як один із способів перемогти або обмежити поширення хвороби.

Нагадаємо, в Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу, яка просувається втричі повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоровʼя. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавірусу CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила у Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.