В Днепре начинается строительство нового аэродрома

Строительство планируется завершить за три года.

В Международном аэропорту "Днепропетровск" началось строительство первой очереди нового аэродромного комплекса. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, строительство планируется завершить за три года.

В рамках первой очереди пройдет строительство перрона и рулежных дорожек.

"Это позволит соединить новый терминал с существующей взлетной полосой на время строительства новой. К концу следующего года пассажиры смогут пользоваться новым терминалом, а самолеты – новым перроном", – рассказал министр.

Криклий говорит, что подрядчик построит временные дороги, производственную базу и стройгородок. После этого начнется строительство на месте будущего перрона.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на подконтрольной Украине территории Донбасса планируют построить новый аэропорт для гражданских рейсов. Аэропорт построят для жителей Донецкой и Луганской областей. Кроме того, президент сообщил, что через несколько лет Украина построит новый аэропорт в Закарпатье.

Ранее глава Комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец заявил, что Украина нуждается в строительстве нового аэропорта на территории Донбасса, так как его отсутствие негативно сказывается на привлечении инвестиций в регион.

19 октября 2020 года начал работу новый терминал аэропорта Запорожья. Его пропускная способность – 400 пассажиров в час.