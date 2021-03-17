У Дніпрі починається будівництво нового аеродрому

Будівництво планується завершити за три роки.

У Міжнародному аеропорту "Дніпропетровськ" почалося будівництво першої черги нового аеродромного комплексу. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, будівництво планується завершити за три роки.

У рамках першої черги пройде будівництво перону та руліжних доріжок.

"Це дозволить з'єднати новий термінал із наявною злітною смугою на час будівництва нової. До кінця наступного року пасажири зможуть користуватися новим терміналом, а літаки — новим пероном", — розповів міністр.

Криклій каже, що підрядник побудує тимчасові дороги, виробничу базу та будмістечко. Після цього почнеться будівництво на місці майбутнього перону.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що на підконтрольній Україні території Донбасу планують побудувати новий аеропорт для цивільних рейсів. Аеропорт побудують для жителів Донецької та Луганської областей. Крім того, президент повідомив, що через кілька років Україна побудує новий аеропорт у Закарпатті.

Раніше глава Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубинець заявив, що Україна потребує будівництва нового аеропорту на території Донбасу, оскільки його відсутність негативно позначається на залученні інвестицій в регіон.

19 жовтня 2020 року почав роботу новий термінал аеропорту Запоріжжя. Його пропускна здатність — 400 пасажирів на годину.