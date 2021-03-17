"Я в шоке": отец 8-летней модели прокомментировал ее "отношения" с 13-летним блогером

По мнению отца Миланы Маханец, "все что творится, мягко говоря, неправильно".

Отец 8-летней Миланы Маханец, которая изображала в соцсетях "любовные чувства" с 13-летним блогером Павлом Паем, шокирован такими "отношениями".

Об этом сообщает КП в Украине.

"С дочерью я пытаюсь общаться и помогать, а о Дарье (мама девочки) говорить нет желания. Сейчас я просто в шоке от происходящего", — отметил Александр Маханец.

Он также добавил, что "все что творится, мягко говоря, неправильно".

Кроме того, СМИ выяснили, что Милана Маханец оказалась внучкой главного консультанта секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Сергея Шумейко.

Комментируя скандал, он ответил, что "не следит за этим и у ребенка есть мама, которая должна разбираться с данной ситуацией".

Напомним, соцсети активно обсуждают онлайн-скандал, который имеет прямое отношение к защите прав детей. Так, восьмилетняя жительница Киева Милана Маханец, которая называет себя моделью и блогером, заявила, что у нее "роман" с 13-летним Пашей Пэлом.

Фокус сообщал о том, что в соцсети Likee у Миланы Маханец более 6 миллионов подписчиков. У Паши – около полумиллиона. Причем их количество возросло после объявления о их "романе". В Instagram они также продвигают свои блоги – у Паши более 30 тысяч подписчиков, у Миланы – около полумиллиона.

16 марта стало известно, что маму Миланы вызывали на допрос в полицию. Женщина уверена, что ничего "незаконного" не произошло и планирует обращаться в киберполицию для привлечения к ответственности тех, кто их оскорблял.