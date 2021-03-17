"Я в шоці": батько 8-річної моделі прокоментував її "стосунки" з 13-річним блогером

На думку батька Мілани Маханець, "все що відбувається, м'яко кажучи, неправильно".

Батько 8-річної Мілани Маханець, яка зображала в соцмережах "любовні почуття" з 13-річним блогером Павлом Паєм, шокований такими "стосунками".

Про це повідомляє КП в Україні.

"З дочкою я намагаюся спілкуватися і допомагати, а про Дарʼю (мама дівчинки) говорити немає бажання. Зараз я просто в шоці від того, що відбувається", — зазначив Олександр Маханець.

Він також додав, що "все що відбувається, м'яко кажучи, неправильно".

Крім того, ЗМІ з'ясували, що Мілана Маханець виявилася внучкою головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Сергія Шумейка.

Коментуючи скандал, він відповів, що "не стежить за цим і в дитини є мама, яка повинна розбиратися з цією ситуацією".

Нагадаємо, соцмережі активно обговорюють онлайн-скандал, який прямо стосується захисту прав дітей. Так, восьмирічна мешканка Києва Мілана Маханець, яка називає себе моделлю і блогеркою, заявила, що у неї "роман" із 13-річним Павлом Паєм.

Фокус повідомляв про те, що в соцмережі Likee у Мілани Маханець понад 6 мільйонів підписників. У Паші — майже півмільйона. Причому їх кількість зросла після оголошення про їхній "роман". В Instagram вони також просувають свої блоги — у Паші більше 30 тисяч підписників, у Мілани — майже півмільйона.

16 березня стало відомо, що маму Мілани викликали на допит у поліцію. Жінка впевнена, що нічого "незаконного" не відбулося і планує звертатись до кіберполіції для притягнення до відповідальності тих, хто їх ображав.