В Минздраве объяснили, кто может заболеть COVID-19 после вакцинации

Вакцинировавшийся человек на момент прививки уже может быть заражен коронавирусом

Вакцина против коронавируса заболевание вызвать не может, однако есть вероятность, что человек получит первую дозу вакцины будучи уже инфицированным.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Организм после прививки нарабатывает иммунитет минимум три недели. Эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. Но даже через три недели после введения второй дозы вакцины существует небольшая вероятность того, что вы все равно заболеете. В этом случае вы, скорее всего, перенесете заболевание легко и без осложнений", – разъяснили в ведомстве.

[ + – ] Сообщение Минздрава

Напомним, в среду, 17 марта в Украине вакцинировали первого человека второй дозой вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. 16 марта было привито 9 840 человек, из них вакцинировано 1 дозой — 9 839 человек, 2 дозы — 1 человек. С начала прививочной кампании прививки против коронавируса сделали 71 923 людям.

Также сообщалось, что в Украине пожилых и маломобильных людей будут вакцинировать от коронавируса на дому. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, в стране нет никаких ограничений по возрасту для вакцинации, поэтому после медиков прививать начнут пенсионеров. Последние составляют одну из основных групп риска при COVID-19.

По состоянию на 17 марта в Украине зафиксировано 11 833 новых случаев коронавируса. Среди заболевших – 609 детей и 388 медработников.

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