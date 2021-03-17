В Украине первый человек получил вторую дозу вакцины
Всего за сутки было привито 9 840 человек.
В Украине вакцинировали первого человека второй дозой вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
16 марта было привито 9 840 человек, из них вакцинировано 1 дозой — 9 839 человек, 2 дозы — 1 человек.
С начала прививочной кампании прививки против коронавируса сделали 71 923 людям.
За сутки наибольшее число привитых — в Киеве (840 прививок), за весь период кампании наибольшее число привитых в Донецкой области, а наименьшее — в Житомирской области.
Ситуация в регионах:
- Винницкая область — 480 прививок;
- Волынская область — 130 прививок;
- Днепропетровская область — 390 прививок;
- Донецкая область — 640 прививок;
- Житомирская область — 170 прививок;
- Закарпатская область — 160 прививок;
- Запорожская область — 250 прививок;
- Ивано-Франковска область — 610 прививок;
- Киевская область — 440 прививок;
- Кировоградская область — 240 прививок;
- Луганская область — 460 прививок;
- Львовская область — 590 прививок;
- Киев — 840 прививок;
- Николаевская область — 270 прививок;
- Одесская область — 450 прививок;
- Полтавская область — 470 прививок;
- Ровенская область — 260 прививок;
- Сумская область — 340 прививок;
- Тернопольская область — 600 прививок;
- Харьковская область — 370 прививок;
- Херсонская область — 700 прививок;
- Хмельницкая область — 280 прививок;
- Черновицкая область — 190 прививок;
- Черниговская область — 340 прививок;
- Черкасская область — 170 прививок.
Напомним, в Украине пожилых и маломобильных людей будут вакцинировать от коронавируса на дому. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, в стране нет никаких ограничений по возрасту для вакцинации, поэтому после медиков прививать начнут пенсионеров. Последние составляют одну из основных групп риска при COVID-19.
Кампания вакцинации в Украине продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы сохранятся, почти 40% доз вакцины CoviShield могут не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.