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В Украине первый человек получил вторую дозу вакцины

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коронавирус, вакцина, вакцинация, covid-19
Фото: Facebook / Операция объединенных сил

Всего за сутки было привито 9 840 человек.

В Украине вакцинировали первого человека второй дозой вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

16 марта было привито 9 840 человек, из них вакцинировано 1 дозой — 9 839 человек, 2 дозы — 1 человек.

С начала прививочной кампании прививки против коронавируса сделали 71 923 людям.

За сутки наибольшее число привитых — в Киеве (840 прививок), за весь период кампании наибольшее число привитых в Донецкой области, а наименьшее — в Житомирской области.

Ситуация в регионах:

  • Винницкая область — 480 прививок;
  • Волынская область — 130 прививок;
  • Днепропетровская область — 390 прививок;
  • Донецкая область — 640 прививок;
  • Житомирская область — 170 прививок;
  • Закарпатская область — 160 прививок;
  • Запорожская область — 250 прививок;
  • Ивано-Франковска область — 610 прививок;
  • Киевская область — 440 прививок;
  • Кировоградская область — 240 прививок;
  • Луганская область — 460 прививок;
  • Львовская область — 590 прививок;
  • Киев — 840 прививок;
  • Николаевская область — 270 прививок;
  • Одесская область — 450 прививок;
  • Полтавская область — 470 прививок;
  • Ровенская область — 260 прививок;
  • Сумская область — 340 прививок;
  • Тернопольская область — 600 прививок;
  • Харьковская область — 370 прививок;
  • Херсонская область — 700 прививок;
  • Хмельницкая область — 280 прививок;
  • Черновицкая область — 190 прививок;
  • Черниговская область — 340 прививок;
  • Черкасская область — 170 прививок.

Напомним, в Украине пожилых и маломобильных людей будут вакцинировать от коронавируса на дому. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, в стране нет никаких ограничений по возрасту для вакцинации, поэтому после медиков прививать начнут пенсионеров. Последние составляют одну из основных групп риска при COVID-19.

Кампания вакцинации в Украине продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы сохранятся, почти 40% доз вакцины CoviShield могут не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.