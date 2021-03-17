В Украине первый человек получил вторую дозу вакцины

Всего за сутки было привито 9 840 человек.

В Украине вакцинировали первого человека второй дозой вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

16 марта было привито 9 840 человек, из них вакцинировано 1 дозой — 9 839 человек, 2 дозы — 1 человек.

С начала прививочной кампании прививки против коронавируса сделали 71 923 людям.

За сутки наибольшее число привитых — в Киеве (840 прививок), за весь период кампании наибольшее число привитых в Донецкой области, а наименьшее — в Житомирской области.

Ситуация в регионах:

Винницкая область — 480 прививок;

Волынская область — 130 прививок;

Днепропетровская область — 390 прививок;

Донецкая область — 640 прививок;

Житомирская область — 170 прививок;

Закарпатская область — 160 прививок;

Запорожская область — 250 прививок;

Ивано-Франковска область — 610 прививок;

Киевская область — 440 прививок;

Кировоградская область — 240 прививок;

Луганская область — 460 прививок;

Львовская область — 590 прививок;

Киев — 840 прививок;

Николаевская область — 270 прививок;

Одесская область — 450 прививок;

Полтавская область — 470 прививок;

Ровенская область — 260 прививок;

Сумская область — 340 прививок;

Тернопольская область — 600 прививок;

Харьковская область — 370 прививок;

Херсонская область — 700 прививок;

Хмельницкая область — 280 прививок;

Черновицкая область — 190 прививок;

Черниговская область — 340 прививок;

Черкасская область — 170 прививок.

Напомним, в Украине пожилых и маломобильных людей будут вакцинировать от коронавируса на дому. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, в стране нет никаких ограничений по возрасту для вакцинации, поэтому после медиков прививать начнут пенсионеров. Последние составляют одну из основных групп риска при COVID-19.

Кампания вакцинации в Украине продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы сохранятся, почти 40% доз вакцины CoviShield могут не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.