В Україні перша людина отримала другу дозу вакцини

Всього за добу були щеплені 9 840 осіб.

В Україні вакцинували першу людину другою дозою вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоровʼя.

16 березня були щеплені 9 840 осіб, з них вакциновані 1 дозою — 9 839 осіб, 2 дозами — 1 людина.

З початку прищеплювальної кампанії щеплення проти коронавірусу зробили 71 923 людям.

За добу найбільша кількість щеплених — у Києві (840 щеплень), за весь період кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області, а найменша — у Житомирській області.

Ситуація в регіонах:

Вінницька область — 480 щеплень;

Волинська область — 130 щеплень;

Дніпропетровська область — 390 щеплень;

Донецька область — 640 щеплень;

Житомирська область — 170 щеплень;

Закарпатська область — 160 щеплень;

Запорізька область — 250 щеплень;

Івано-Франківська область — 610 щеплень;

Київська область — 440 щеплень;

Кіровоградська область — 240 щеплень;

Луганська область — 460 щеплень;

Львівська область — 590 щеплень;

Київ — 840 щеплень;

Миколаївська область — 270 щеплень;

Одеська область — 450 щеплень;

Полтавська область — 470 щеплень;

Рівненська область — 260 щеплень;

Сумська область — 340 щеплень;

Тернопільська область — 600 щеплень;

Харківська область — 370 щеплень;

Херсонська область — 700 щеплень;

Хмельницька область — 280 щеплень;

Чернівецька область — 190 щеплень;

Чернігівська область — 340 щеплень;

Черкаська область — 170 щеплень.

Нагадаємо, в Україні літніх і маломобільних людей вакцинуватимуть від коронавірусу вдома. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, у країні немає жодних обмежень за віком для вакцинації, тому після медиків прищеплювати почнуть пенсіонерів. Останні складають одну з основних груп ризику захворювання COVID-19.

Кампанія вакцинації в Україні просувається втричі повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоровʼя. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавірусу CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила у Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.