В Україні перша людина отримала другу дозу вакцини
Всього за добу були щеплені 9 840 осіб.
В Україні вакцинували першу людину другою дозою вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоровʼя.
16 березня були щеплені 9 840 осіб, з них вакциновані 1 дозою — 9 839 осіб, 2 дозами — 1 людина.
З початку прищеплювальної кампанії щеплення проти коронавірусу зробили 71 923 людям.
За добу найбільша кількість щеплених — у Києві (840 щеплень), за весь період кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області, а найменша — у Житомирській області.
Ситуація в регіонах:
- Вінницька область — 480 щеплень;
- Волинська область — 130 щеплень;
- Дніпропетровська область — 390 щеплень;
- Донецька область — 640 щеплень;
- Житомирська область — 170 щеплень;
- Закарпатська область — 160 щеплень;
- Запорізька область — 250 щеплень;
- Івано-Франківська область — 610 щеплень;
- Київська область — 440 щеплень;
- Кіровоградська область — 240 щеплень;
- Луганська область — 460 щеплень;
- Львівська область — 590 щеплень;
- Київ — 840 щеплень;
- Миколаївська область — 270 щеплень;
- Одеська область — 450 щеплень;
- Полтавська область — 470 щеплень;
- Рівненська область — 260 щеплень;
- Сумська область — 340 щеплень;
- Тернопільська область — 600 щеплень;
- Харківська область — 370 щеплень;
- Херсонська область — 700 щеплень;
- Хмельницька область — 280 щеплень;
- Чернівецька область — 190 щеплень;
- Чернігівська область — 340 щеплень;
- Черкаська область — 170 щеплень.
Нагадаємо, в Україні літніх і маломобільних людей вакцинуватимуть від коронавірусу вдома. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, у країні немає жодних обмежень за віком для вакцинації, тому після медиків прищеплювати почнуть пенсіонерів. Останні складають одну з основних груп ризику захворювання COVID-19.
Кампанія вакцинації в Україні просувається втричі повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоровʼя. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавірусу CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила у Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.