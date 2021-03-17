У МОЗ пояснили, хто може захворіти COVID-19 після вакцинації

Вакцинована людина на момент щеплення вже може бути заражена коронавірусом.

Вакцина проти коронавірусу захворювання викликати не може, однак є ймовірність, що людина отримає першу дозу вакцини будучи вже інфікованою.

Про це у Facebook повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"Організм після щеплення напрацьовує імунітет мінімум три тижні. Ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% із 22 по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням. Але навіть через три тижні після введення другої дози вакцини існує невелика ймовірність тому, що ви все одно захворієте. У цьому випадку ви, швидше за все, перенесете захворювання легко й без ускладнень", — роз'яснили у відомстві.

[ + – ] Повідомлення МОЗ

Нагадаємо, у середу, 17 березня в Україні вакцинували першу людину другою дозою вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. 16 березня були щеплені 9 840 осіб, з них вакциновані 1 дозою — 9 839 осіб, 2 дозою — 1 людина. З початку прищеплювальної кампанії щеплення проти коронавірусу зробили 71 923 людям.

Також повідомлялося, що в Україні літніх і маломобільних людей вакцинуватимуть від коронавірусу вдома. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшко, у країні немає жодних обмежень за віком для вакцинації, тому після медиків прищеплювати почнуть пенсіонерів. Останні складають одну з основних груп ризику захворювання COVID-19.

Станом на 17 березня в Україні зафіксовані 11 833 нових випадків коронавірусу. Серед захворілих — 609 дітей та 388 медпрацівників.

За останню добу в Україні: