Нацполиция начала уголовное производство после ареста журналиста в оккупированном Крыму

Полицейские намерены привлечь оккупантов к ответственности за незаконное лишение свободы.

Украинские правоохранители открыли уголовное производство по факту задержания журналиста "Радио Свобода" в оккупированном Крыму. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции по автономной республике и Севастополю.

Полицейским стало известно об аресте внештатного журналиста сайта. По предварительным данным, оккупационные власти инкриминируют сотруднику СМИ работу на украинскую разведку и изготовление огнестрельного оружия.

"Указанного гражданина, сотрудники ФСБ доставили в г. Симферополь, где по решению так называемого «Киевского райсуда», поместили в СИЗО сроком на два месяца", — идет речь в сообщении.

Следователи Национальной полиции АР Крым определили действия оккупационных властей, как "незаконное лишение свободы", а потому начали производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Виновным в задержании журналиста грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее стало известно, что ФСБ России 10 марта задержала в Крыму внештатного корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко, который имеет российско-украинское гражданство. Мужчину отправили под стражу до 11 мая.

Как заявили в спецслужбе, журналист "осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма". В автомобиле Владислава обнаружили предмет с признаками самодельного взрывного устройства, которое владелец хранил для собственной безопасности. Сам же журналист якобы собирал информацию для офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука.

Руководитель СМИ Джейми Флай осудил действия россиян и призвал их немедленно освободить заключенного. Вскоре Служба внешней разведки Украины назвала провокацией задержание Есипенко и его обвинение в работе на украинские спецслужбы. По словам разведчиков, оккупанты патыются отвлечь жителей Крыма от проблем полуострова и дискредитировать проект "Крымская платформа".