Задержанный в Крыму "диверсант" оказался фрилансером украинского СМИ

Президент медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флай призвал к немедленному освобождению Владислава Есипенко.

Задержанный в аннексированном Крыму российской ФСБ Владислав Есипенко, которого подозревают в работе на Службу внешней разведки (СВР) Украины, оказался фрилансером "Радио Свобода". Об этом во вторник, 16 марта, сообщает "Крым.Реалии".

Призвать его уже потребовал президент медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флай.

"В то время, когда Кремль использует преследования и запугивание против любого возможного альтернативного голоса в аннексированном Россией Крыму, недавнее задержание Владислава Есипенко, фрилансера украинской службы "Радио Свобода", вызывает тревогу. Есипенко следует немедленно освободить, чтобы он мог воссоединиться с семьей", – заявил он.

Напомним, ранее сегодня ФСБ России сообщила о задержании в Крыму гражданина РФ Есипенко В. Л., который якобы собирал информацию для украинских спецслужб. В ФСБ считают, что мужчина "вел фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на полуострове".

Помимо этого, в автомобиле мужчины якобы нашли предмет с признаками самодельного взрывного устройства, который он хранил для собственной безопасности, а сам он собирал информацию по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника В. А. Кравчука.

В ответ на это украинская СВР сообщила, что ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины аннексии полуострова.

"Информация ФСБ РФ о якобы разоблачении разведывательной деятельности украинских спецслужб на территории оккупированной АР Крым имеет целью создание соответствующего фона для проведения 17 марта инициированного РФ неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике", – говорится в сообщении.

В СВР Украины говорят, что такая пропагандистская акция накануне оккупации полуострова – удобный способ для отвлечения внимания жителей Крыма от внутренних проблем региона.

Как сообщалось ранее, оккупированный Крым посетила официальная делегация из Китая. Чиновники и бизнесмены якобы оценивали перспективы сотрудничества с компаниями в Крыму, а МИД КНР призвал "не политизировать".

Напомним, на заседании СНБО была принята стратегия по деоккупации Крыма и Севастополя. Позднее появились первые детали документа, описывающие пути, которыми украинское государство будет возвращать полуостров в Украину.