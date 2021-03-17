Затриманий в Криму "диверсант" виявився фрілансером українського ЗМІ

Президент медіакорпорації "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Джеймі Флай закликав до негайного звільнення Владислава Єсипенка.

Затриманий в анексованому Криму російською ФСБ Владислав Єсипенко, якого підозрюють в роботі на Службу зовнішньої розвідки (СЗР) України, виявився фрілансером "Радіо Свобода". Про це у вівторок, 16 березня, повідомляє "Крим.Реалії".

Закликати його вже вимагає президент медіакорпорації "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Джеймі Флай.

"У той час, коли Кремль використовує переслідування і залякування проти будь-якого можливого альтернативного голосу в анексованому Росією Криму, нещодавнє затримання Владислава Єсипенка, фрілансера української служби "Радіо Свобода", викликає тривогу. Єсипенка слід негайно звільнити, щоб він міг возз'єднатися із сім'єю", — заявив він.

Нагадаємо, раніше сьогодні ФСБ Росії повідомила про затримання в Криму громадянина РФ Єсипенко В. Л., який нібито збирав інформацію для українських спецслужб. В ФСБ вважають, що чоловік "вів фото- і відеофіксацію місцевості, об'єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на півострові".

Крім цього, в автомобілі чоловіки нібито знайшли предмет з ознаками саморобного вибухового пристрою, який він зберігав для власної безпеки, а сам він збирав інформацію за завданням офіцера чинного резерву 8-го відділу 5-го департаменту СЗР України полковника В. А. Кравчука.

У відповідь на це українська СЗР повідомила, що ФСБ створює потрібний Кремлю фон для "святкування" річниці анексії півострова.

"Інформація ФСБ РФ про буцімто викриття розвідувальної діяльності українських спецслужб на території окупованої АР Крим має на меті створення відповідного фону для проведення 17 березня ініційованого РФ неформального засідання Радбезу ООН щодо кримської проблематики", — йдеться в повідомленні.

В СЗР України кажуть, що така пропагандистська акція напередодні окупації півострова — зручний спосіб для відволікання уваги жителів Криму від внутрішніх проблем регіону.

Як повідомлялося раніше, окупований Крим відвідала офіційна делегація з Китаю. Чиновники і бізнесмени нібито оцінювали перспективи співпраці з компаніями в Криму, а МЗС КНР закликав "не політизувати".

Нагадаємо, на засіданні РНБО була ухвалена стратегія з деокупації Криму та Севастополя. Пізніше з'явилися перші деталі документа, що описують шляхи, якими українська держава повертатиме півострів в Україну.