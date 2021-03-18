Нацполіція почала кримінальне провадження після арешту журналіста в окупованому Криму

Поліцейські мають намір залучити окупантів до відповідальності за незаконне позбавлення волі.

Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом затримання журналіста "Радіо Свобода" в окупованому Криму. Про це на офіційному сайті повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в автономній республіці та Севастополю.

Поліцейським стало відомо про арешт позаштатного журналіста сайту. За попередніми даними, окупаційна влада інкримінує співробітнику ЗМІ роботу на українську розвідку і виготовлення вогнепальної зброї.

"Зазначеного громадянина, співробітники ФСБ доставили в м. Сімферополь, де за рішенням так званого «Київського райсуду», помістили в СІЗО терміном на два місяці", — йдеться в повідомленні.

Слідчі Національної поліції АР Крим визначили дії окупаційної влади, як "незаконне позбавлення волі", а тому відкрили провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Винним у затриманні журналіста загрожує позбавлення волі на термін до п'яти років.

Раніше стало відомо, що ФСБ Росії 10 березня затримала в Криму позаштатного кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка, який має російсько-українське громадянство. Чоловіка відправили під варту до 11 травня.

Як заявили у спецслужбі, журналіст "здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, об'єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Криму". В автомобілі Владислава виявили предмет з ознаками саморобного вибухового пристрою, який власник зберігав для власної безпеки. Сам же журналіст нібито збирав інформацію для офіцера чинного резерву 8-го відділу 5-го департаменту СЗР України полковника Кравчука.

Керівник ЗМІ Джеймі Флай засудив дії росіян і закликав їх негайно звільнити ув'язненого. Незабаром Служба зовнішньої розвідки України назвала провокацією затримання Єсипенка та його звинувачення у роботі на українські спецслужби. За словами розвідників, окупанти намагаються відвернути жителів Криму від проблем півострова і дискредитувати проект "Кримська платформа".