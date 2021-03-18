Укрзализныця пообещала не ограничивать движение через Киев и Львов, – СМИ

Запрет высадки и посадки возможен только при специальном указании Минздрава.

Укрзализныця не планирует ограничивать движение поездов через Киев и Львов в связи с ужесточением карантина в этих городах.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе филиала "Пассажирская компания"

Отмечается, что по состоянию на 14:00 четверга, 18 марта, какие-либо ограничения железнодорожного движения дальнего следования через эти областные центры отсутствуют.

"Запрет высадки и посадки возможен только при специальном указании Минздрава, тогда как Львовская и Киевская области по состоянию на 18 марта остаются в "оранжевой" зоне", – заявили в компании.

В настоящее время ограничение продажи билетов и высадки/посадки пассажиров касаются Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей.

Отметим, мэр Киева Виталий Кличко заявил, с субботы, 20 марта, столица усиливает карантинные ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Во Львове с 19 марта тоже ужесточили карантин, не дожидаясь решения Кабмина.