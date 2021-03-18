Укрзалізниця пообіцяла не обмежувати рух через Київ і Львів, — ЗМІ

Заборона висадки і посадки можлива тільки за спеціальною вказівкою МОЗ.

Укрзалізниця не планує обмежувати рух поїздів через Київ і Львів у звʼязку з посиленням карантину в цих містах.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі філії "Пасажирська компанія"

Зазначається, що станом на 14:00 четверга, 18 березня, будь-які обмеження руху на залізничному транспорті далекого прямування через ці обласні центри відсутні.

"Заборона висадки і посадки можлива тільки за спеціальною вказівкою МОЗ, тоді як Львівська і Київська області станом на 18 березня залишаються в "помаранчевій" зоні", — заявили в компанії.

Наразі обмеження продажу квитків і висадки/посадки пасажирів стосуються Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей.

Зазначимо, мер Києва Віталій Кличко заявив, із суботи, 20 березня, столиця підсилює карантинні обмеження через ситуацію з коронавірусом. У Львові з 19 березня теж посилили карантин, не чекаючи рішення Кабміну.