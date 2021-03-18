Мэр города под Киевом устроила рейд по проверке карантинных ограничений и сама их нарушила

По словам мэра Василькова, она якобы специально зашла в магазин без маски, поскольку со средством защиты на лице горожане ее не узнают.

Наталия Баласинович, мэр Василькова, который находится в 25 км от Киева, провела рейд по магазинам города касательно соблюдения установленных карантинных ограничений, при этом сама их нарушив. Об этом стало известно из трансляции, которая велась на ее официальной странице в Facebook.

Так, исполком Васильковской ОТГ принял постановление, которым в рамках борьбы с коронавирусом запретили на территории громады продажу алкогольных напитков после 23:00. Баласинович после контрольной закупки бутылки игристого вина в "запрещенное время" зашла в магазин, чтобы сделать продавщице замечание. Однако она сама была без маски на лице, чем нарушила карантинные ограничения.

Впрочем, после того, как один из посетителей магазина обратил ее внимание на это, Баласинович все же надела средство защиты.

"Я сознательно сняла маску, честно, поскольку меня в ней люди еще не все узнают", — заявила мэр города в конце трансляции.

Отметим, Баласинович стала мэром Василькова лишь на выборах 2020 года. Она баллотировалась как самовыдвиженка. За нее проголосовали 24,5% избирателей.

Напомним, недавно полиция приехала на курорт "Буковель" с проверкой. До этого предприниматели блокировали въезд на курорт "Буковель", требуя закрыть его на карантин, поскольку, по их словам, новая вспышка коронавирусной болезни в Ивано-Франковской области началась с этого горнолыжного курорта. Это на форуме "Украина 30. Инфраструктура" подтвердил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.