Мер міста під Києвом влаштувала рейд із перевірки карантинних обмежень та сама їх порушила

За словами мера Василькова, вона нібито спеціально зайшла в магазин без маски, оскільки із засобом захисту на обличчі містяни її не впізнають.

Наталія Баласинович, мер Василькова, який знаходиться в 25 км від Києва, провела рейд по магазинах міста щодо дотримання встановлених карантинних обмежень, при цьому порушивши їх сама. Про це стало відомо з трансляції, яка велася на її офіційній сторінці у Facebook.

Так, виконком Васильківської ОТГ ухвалив постанову, якою в рамках боротьби з коронавірусом заборонив на території громади продаж алкогольних напоїв після 23:00. Баласинович після контрольної закупівлі пляшки ігристого вина у "заборонений час" зайшла в магазин, щоб зробити продавщиці зауваження. Однак вона сама була без маски на обличчі, чим порушила карантинні обмеження.

Утім, після того, як один із відвідувачів магазину звернув її увагу на це, Баласинович все ж одягла засіб захисту.

"Я свідомо зняла маску, чесно, оскільки в ній люди мене ще не всі впізнають", — заявила мер міста наприкінці трансляції.

Зазначимо, Баласинович стала мером Василькова лише на виборах 2020 року. Вона балотувалася як самовисуванка. За неї проголосували 24,5% виборців.

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