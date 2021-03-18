Водители для получения прав с 6 апреля будут сдавать новые теоретические экзамены

Сообщается, что дорожные ситуации в билетах обновлены с учетом пожеланий водителей и преподавателей автошкол.

С 6 апреля будущие водители будут сдавать теоретические экзамены в сервисных центрах МВД по новым экзаменационным билетам. Все изменения будут также внесены в онлайн-тренажер для проверки знаний Правил дорожного движения, который размещен на сайте Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.

Работу по обновлению билетов ГСЦ начал четыре месяца назад, разместив на сайте "Банк экзаменационных вопросов по ПДД". Преподаватели профильных учебных заведений и все желающие оставляют там свои предложения экзаменационных вопросов. Пока поступило 91 предложения.

ГСЦ сообщает, что билеты актуализированы с учетом этих предложений и изменения в законодательстве.

"Обновленная теоретическая часть экзамена содержит ряд новых и интересных дорожных ситуаций, с которыми часто сталкиваются водители. Это поможет новичкам оперативно принимать правильные решения за рулем автомобиля", – говорится в сообщении МВД.

ГСЦ отмечает, что предложения для обновления билетов собирали и продолжают собирать по следующим направлениям: правила дорожного движения; строение и эксплуатация транспортных средств; основы безопасного вождения; основы права в области дорожного движения; оказание первой медицинской помощи.

Напомним, пресс-служба МВД Украины обнародовала на сайте ведомства проект постановления Кабмина, который предусматривает увеличение срока действительности результатов теоретического экзамена, который сейчас считается действительным в течение трех месяцев, а также надлежащую организацию проведения первого этапа практического экзамена в территориальном сервисном центре МВД, которая позволит сократить время принятия указанных экзаменов и объективно оценить навыки управления транспортными средствами.

Согласно документу, если человек для получения водительского удостоверения будет сдавать практический экзамен на автомобиле с АКПП, то в правах ему поставят соответствующую отметку. Также постановление исключает нормы, которые сейчас регулируют отношения в части представления соответствующих документов для подтверждения навыков управления транспортными средствами.

Кроме того, лица, проживающих в отдаленных населенных пунктах, где нет территориальных сервисных центров МВД, смогут обменять национальное водительское удостоверение или получить международные права в мобильных сервисных центрах МВД.

С 17 июля 2020 года в Украине изменены порядки выдачи прав и сдачи водительских экзаменов. Что изменилось: