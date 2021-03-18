Водії для отримання прав із 6 квітня складатимуть нові теоретичні іспити

Повідомляється, що дорожні ситуації в білетах оновлені з урахуванням побажань водіїв і викладачів автошкіл.

Із 6 квітня майбутні водії складатимуть теоретичні іспити в сервісних центрах МВС за новими екзаменаційними білетами. Цсі зміни будуть також внесені в онлайн-тренажер для перевірки знань Правил дорожнього руху, який розміщений на сайті Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС.

Роботу з оновлення білетів ГСЦ почав чотири місяці тому, розмістивши на сайті "Банк екзаменаційних питань з ПДР". Викладачі профільних навчальних закладів та всі охочі залишають там свої пропозиції екзаменаційних питань. Поки надійшла 91 пропозиція.

ГСЦ повідомляє, що квитки актуалізовані з урахуванням цих пропозицій і зміни в законодавстві.

"Оновлена теоретична частина іспиту містить низку нових і цікавих дорожніх ситуацій, з якими часто стикаються водії. Це допоможе новачкам оперативно ухвалювати правильні рішення за кермом автомобіля", — йдеться в повідомленні МВС.

ГСЦ зазначає, що пропозиції для поновлення квитків збирали і продовжують збирати за наступними напрямками: правила дорожнього руху; будова й експлуатація транспортних засобів; основи безпечного кермування; основи права в галузі дорожнього руху; надання першої медичної допомоги.

Нагадаємо, прес-служба МВС України оприлюднила на сайті відомства проект постанови Кабміну, який передбачає збільшення терміну дійсності результатів теоретичного іспиту, який зараз вважається дійсним протягом трьох місяців, а також належну організацію проведення першого етапу практичного іспиту в територіальному сервісному центрі МВС, яка дозволить скоротити час прийняття зазначених іспитів та об'єктивно оцінити навички керування транспортними засобами.

Згідно з документом, якщо людина для отримання водійського посвідчення складатиме практичний іспит на автомобілі з АКПП, то в правах йому поставлять відповідну позначку. Також постанова заперечує норми, які зараз регулюють відносини в частині подання відповідних документів для підтвердження навичок керування транспортними засобами.

Крім того, особи, які проживають у віддалених населених пунктах, де немає територіальних сервісних центрів МВС, зможуть обміняти національне водійське посвідчення або отримати міжнародні права в мобільних сервісних центрах МВС.

Із 17 липня 2020 року в Україні змінені порядки видачі прав і складання водійських іспитів. Що змінилося: