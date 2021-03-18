Экс-майору ВСУ объявили подозрение по делу взрывов в Балаклее (фото)

Следствие установило, что взрыв топливных частей ЗРК "Куб" произошел из-за служебной халатности и несоблюдения правил безопасности.

Спецпрокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил сообщило о подозрении бывшему майору Вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе экспертиз был подтвержден факт небрежного отношения обвиненного к службе. По версии следствия, действия военного привели к тяжелым последствиям, в результате которых погибло 3 и получили разной степени телесные повреждения четверо военнослужащих.

Следствие считает, что 15 ноября 2019 года из-за небрежного выполнения своих обязанностей на технической территории военной части в Балаклее Харьковской области взорвались топливные элементы ЗРК 3М9 "Куб". Это повлекло за собой смерть людей, которые выполняли разминирование и загрузку взрывоопасных предметов в военной части.

Разминирование территории происходило в следствии взрывов на военном складе, которые произошли в 2017 году.

На данный момент решается вопрос о назначении меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей.

[ + – ] Последствия взрыва при разминировании Фото: Facebook / Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил

Напомним, 15 ноября 2019 года на складах прогремели взрывы при разминировании территории. ГБР назвало основной причиной взрыва — несоблюдение техники безопасности.

Ранее, 23 марта 2017 года около 3:00 на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее произошел пожар, в результате которого началась детонация боеприпасов. В результате взрывов на арсенале вблизи Балаклеи были разрушены 5 частных жилых домов и 35 квартир в многоквартирных домах.