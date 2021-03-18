Екс-майору ЗСУ оголосили підозру в справі вибухів у Балаклії (фото)

Слідство встановило, що вибух паливних елементів ЗРК "Куб" стався через службову недбалість і недотримання правил безпеки.

Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил повідомила про підозру колишньому майору Збройних сил. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Під час експертиз був підтверджений факт недбалого ставлення звинуваченого до служби. За версією слідства, дії військового призвели до тяжких наслідків, унаслідок яких загинуло троє та отримали різного ступеню тілесні ушкодження четверо військовослужбовців.

Слідство вважає, що 15 листопада 2019 року через недбале виконання своїх обов'язків на технічній території військової частини в Балаклії Харківської області вибухнули паливні елементи ЗРК 3М9 "Куб". Це спричинило смерть людей, які виконували розмінування і завантаження вибухонебезпечних предметів у військовій частині.

Розмінування території відбувалося внаслідок вибухів на військовому складі, що відбулися в 2017 році.

Наразі вирішується питання про призначення запобіжного заходу підозрюваному у вигляді утримання під вартою.

[ + – ] Наслідки вибуху під час розмінування Фото: Facebook / Специалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил

Нагадаємо, 15 листопада 2019 року на складах прогриміли вибухи під час розмінування території. ДБР назвало основною причиною вибуху — недотримання техніки безпеки.

Раніше, 23 березня 2017 року приблизно о 03:00 на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклеї сталася пожежа, унаслідок якої почалася детонація боєприпасів. Унаслідок вибухів на арсеналі поблизу Балаклії були зруйновані 5 приватних житлових будинків та 35 квартир у багатоквартирних будинках.