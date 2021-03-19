Смертельное ДТП в Хмельницкой области: военный КаМАЗ протаранил легковушку и загорелся

Люди скончались в горящем автомобиле до того, как им смогли оказать помощь.

Вечером 18 марта в Хмельницкой области произошло ДТП с возгоранием, в результате которого погибли два человека. Подробности пресс-служба региональной полиции сообщила в "Фейсбук".

Автокатастрофа произошла около 17:00 на трассе "Стрый — Кировоград — Знаменка", армейский КаМАЗ врезался в автомобиль Audi между селами Поляны и Копачовка Волочисского района. В результате столкновения оба транспортных средства загорелись.

По данным правоохранителей, на месте ДТП погибли два человека, которые ехали в «Audi». При этом 39-летний водитель грузовика и его пассажир не получили серьезных травм и отказались от госпитализации.

Ранее смертельное ДТП случилось на Житомирской трассе в Киеве. Легковушка Volvo на большой скорости влетела в грузовик на светофоре у поворота на Чайку. В итоге Водитель легковушки скончался на месте, два пассажира получили тяжелые травмы, спасателям пришлось доставать их из поврежденного салона. По данным очевидцев, еще два человека избежали серьезных повреждений.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, сотрудники ГСЧС, медики "скорой помощи". По одной из версий, водитель Volvo уснул за рулем. Внутри легковушки нашли большой запас алкоголя. Правоохранителям предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу и выяснить, в каком состоянии погибший находился в момент ДТП.

Сообщали также, что полицейские установили в Киеве симулятор столкновения. Он позволяет пережить примерно такие же ощущения, как во время ДТП. Специальное водительское кресло с ремнем безопасности разгоняется до 8-16 километров в час в зависимости от веса пассажира.

"Экспериментатор испытывает силу толчка в пять раз больше его массы. А вот во время реального столкновения масса пассажира возрастает более чем в 40 раз", — подчеркнули правоохранители.

В ближайшее время любой желающий сможет бесплатно опробовать аттракцион в Киеве и некоторых городах Киевской области. Кроме того, в рамках акции «Пристегивайся — не бойся» полиция установит такие же симуляторы ДТП в областных центрах Украины.