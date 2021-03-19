Смертельна ДТП у Хмельницькій області: військовий КаМАЗ протаранив легковик і загорівся

Люди померли в палаючому автомобілі до того, як їм змогли надати допомогу.

Увечері 18 березня в Хмельницькій області сталася ДТП із займанням, у результаті якої загинули дві людини. Подробиці пресслужба регіональної поліції повідомила у "Фейсбук".

Автокатастрофа сталася близько 17:00 на трасі "Стрий — Кіровоград — Знам'янка", армійський КаМАЗ врізався в автомобіль Audi між селами Поляни і Копачівка Волочиського району. У результаті зіткнення обидва транспортні засоби загорілися.

За даними правоохоронців, на місці ДТП загинули двоє людей, які їхали в «Audi». При цьому 39-річний водій вантажівки і його пасажир не отримали серйозних травм і відмовилися від госпіталізації.

Раніше смертельна ДТП сталася на Житомирській трасі в Києві. Легковик Volvo на великій швидкості влетів у вантажівку на світлофорі біля повороту на Чайку. У підсумку водій легковика помер на місці, двоє пасажирів отримали важкі травми, рятувальникам довелося діставати їх з пошкодженого салону. За даними очевидців, ще двоє людей уникли серйозних ушкоджень.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, співробітники ДСНС, медики "швидкої допомоги". За однією з версій, водій Volvo заснув за кермом. Усередині легковика знайшли великий запас алкоголю. Правоохоронцям належить провести судово-медичну експертизу і з'ясувати, у якому стані загиблий був у момент ДТП.

Повідомляли також, що поліцейські встановили в Києві симулятор зіткнення. Він дозволяє пережити приблизно такі ж відчуття, як під час ДТП. Спеціальне водійське крісло з ременем безпеки розганяється до 8-16 кілометрів на годину залежно від ваги пасажира.

"Експериментатор відчуває силу поштовху в п'ять разів більше його маси. А ось під час реального зіткнення маса пасажира зростає в понад 40 разів", — підкреслили правоохоронці.

Найближчим часом усі охочі зможуть безкоштовно випробувати атракціон у Києві і деяких містах Київської області. Крім того, у рамках акції «пристібатися — не бійся» поліція встановить такі ж симулятори ДТП в обласних центрах України.