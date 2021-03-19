Заболеваемость COVID-19 в Киеве увеличилась в два раза, летальность – в полтора, – Кличко (видео)

По словам мэра, заполненность коек в столичных медучреждениях на сегодняшний день – более 74%.

За прошедшие сутки, 18 марта, в Киеве зарегистрировано 1 210 новых случаев коронавируса, а заполненность коек в столичных медучреждениях на сегодняшний день – более 74% (хотя ранее была в среднем около 30%).

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, за весь период пандемии в киевских больницах не было столько больных COVID-19. В том числе и тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки.

Всего сейчас в стационарах лечатся 3 453 больных коронавирусом. Из них 32 ребенка. 2 433 пациента – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 2 852 человека. На аппаратах ИВЛ – 53 больных.

Он отметил, что если раньше большинство госпитализированных были людьми старшего возраста, то теперь больше стали болеть более молодые киевляне. Многие пациенты – это 30-40-летние жители столицы.

"По сравнению, с январем этого года у нас – если брать средние цифры: заболеваемость увеличилась почти в два раза. И продолжает расти. Летальность от вируса – в полтора раза. Только в последние дни фиксируют от 24 до 30 смертей ежесуточно", – сказал мэр.

Он также добавил, что число госпитализированных увеличилось более чем в 2 раза. Из них тяжелых больных – в два раза больше, чем в январе. При этом 90% пациентам нужна кислородная поддержка.

Ранее стало известно, что с 20 марта Киев закроют на локдаун, который продлится три недели — до 9 апреля. Кроме того, в Киевской области вскоре тоже могут усилить карантин из-за распространения коронавирусной инфекции.