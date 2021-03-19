Захворюваність COVID-19 у Києві збільшилася вдвічі, летальність — у півтора рази, — Кличко (відео)

За словами мера, заповненість ліжок у столичних медустановах на сьогоднішній день — більше 74%.

За минулу добу, 18 березня, у Києві зареєстровано 1 210 нових випадків коронавірусу, а заповненість ліжок у столичних медустановах на сьогоднішній день — більше 74% (хоча раніше була здебільшого майже 30%).

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, за весь період пандемії в київських лікарнях не було стільки хворих COVID-19. Зокрема й тих, хто знаходиться у важкому стані та потребує кисневої підтримки.

Усього зараз у стаціонарах лікуються 3 453 хворих коронавірусом. З них 32 дитини. 2 433 пацієнти — у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 2 852 людини. На апаратах ШВЛ — 53 хворих.

Він зазначив, що якщо раніше більшість госпіталізованих були людьми старшого віку, то тепер почали хворіти більше молоді кияни. Багато пацієнтів — це 30-40-річні жителі столиці.

"Порівняно із січнем цього року у нас — якщо брати середні цифри: захворюваність збільшилася майже вдвічі. І продовжує зростати. Летальність від вірусу — у півтора рази. Тільки в останні дні фіксують від 24 до 30 смертей щодоби", — сказав мер.

Він також додав, що кількість госпіталізованих збільшилася більше ніж удвічі. З них важких хворих — у два рази більше, ніж у січні. При цьому 90% пацієнтам потрібна киснева підтримка.

Раніше стало відомо, що з 20 березня Київ закриють на локдаун, який триватиме три тижні — до 9 квітня. Крім того, у Київській області незабаром теж можуть посилити карантин через поширення коронавірусної інфекції.