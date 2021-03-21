Украина поднялась на 110 место в рейтинге самых счастливых стран мира ООН (инфографика)

Рядом с Украиной в рейтинге оказался Алжир и Ирак, которые разместились выше и ниже нашей страны в списке.

В ООН опубликовали ежегодный рейтинг самых счастливых стран мира, состоящий из 149 стран. Украина в этом году заняла 110 место. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Первое место 4 года подряд по уровню счастья занимает Финляндия. На втором месте оказалась Дания, на третьем — Швейцария. Четвертое и пятое место заняли Ирландия и Нидерланды соотвественно.

Соседствует Украина в рейтинге с Алжиром (109) и Ираком, который оказался на 111 месте. Недалеко от нашей страны оказалась Грузия, занявшая 108 позицию.

На последних местах в рейтинге оказалась Ботсвана, Руанда, Зимбабве и Афганистан, которые заняли со 146 по 149 позиции.

[ + – ] Рейтинг стран по уровню счастья Фото: Скриншот

Для составления рейтинга авторы анализировали три показателя — уровень жизни (ВВП, соцподдержка, соблюдение прав и свобод), положительные и отрицательные эмоции жителей страны.

Напомним, в рейтинге экономических свобод Украина заняла 127 место из 178. Это лучший показатель за все годы Независимости страны. Рядом с Украиной в рейтинге находится Джибтуи и Мавритания.

Согласно исследованию "Мировое исследование ценностей" украинцы чувствуют себя все более счастливыми.