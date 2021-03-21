Україна піднялася на 110 місце в рейтингу найщасливіших країн світу ООН (інфографіка)

Поруч з Україною у рейтингу виявився Алжир та Ірак, які розмістилися вище і нижче нашої країни в списку.

В ООН опублікували щорічний рейтинг найщасливіших країн світу, що складається зі 149 країн. Україна в цьому році зайняла 110 місце. Про це повідомляється в пресрелізі організації.

Перше місце 4 роки поспіль за рівнем щастя займає Фінляндія. На другому місці опинилася Данія, на третьому — Швейцарія. Четверте і п'яте місце зайняли Ірландія і Нідерланди відповідно.

Сусідить Україна в рейтингу з Алжиром (109) і Іраком, який виявився на 111 місці. Недалеко від нашої країни виявилася Грузія, яка посіла 108 позицію.

На останніх місцях в рейтингу опинилася Ботсвана, Руанда, Зімбабве й Афганістан, які зайняли зі 146 по 149 позиції.

[ + – ] Рейтинг країн за рівнем щастя Фото: Скриншот

Для складання рейтингу автори аналізували три показники — рівень життя (ВВП, соцпідтримка, дотримання прав і свобод), позитивні й негативні емоції жителів країни.

Нагадаємо, в рейтингу економічних свобод Україна посіла 127 місце з 178. Це кращий показник за всі роки Незалежності країни. Поруч з Україною у рейтингу знаходиться Джибуті й Мавританія.

Згідно з дослідженням "Світове дослідження цінностей" українці відчувають себе все більш щасливими.