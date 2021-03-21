Начало недели будет прохладным и снежным, – синоптики (карта)

В западных и северных областях 22 марта пойдет мокрый снег с дождем, прогнозируют синоптики. На остальной территории Украины – без существенных осадков.

В понедельник, 22 марта, погода в Украине будет прохладной и ветреной, местами пойдет снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных районах страны завтра, 22 марта, будет влажно, возможен мокрый снег с дождем. Температура будет +4…+6 градусов. На востоке осадки не предвидятся: будет светить солнце. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +7 градусов.

На севере Украины синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Температура будет +3…+6 градусов. В южных областях будет сухо, лишь в Одессе и в Симферополе будут идти дожди. Температура там будет +4…+6 градусов.

В Киеве 22 марта периодически будет идти мокрый снег. Днем столбики термометров поднимутся до +3…+5 градусов.

Как написал на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, понедельник принесет в Украину влажную и прохладную погоду.

По ее данным, мокрый снег или дождь ожидаются в западных, северных областях, в большинстве центральных, а также на юге Одесской области и в Крыму.

"На остальной территории Украины – без существенных осадков. Температура воздуха будет оставаться низкой – днем около 2-6 градусов тепла, на юге, на востоке и где-то в Центре до +9 градусов. А ночью в большинстве областей Украины еще будет подмораживать", – сообщила синоптик.

Диденко прогнозирует в Киеве завтра, 22 марта, мокрый снег, в течение дня не выше +3+5 градусов.

Стоит также отметить, что до конца текущих суток, 21 марта, в украинской столице прогнозируются порывы ветра 15-18 м/с, что соответствует первому "желтому" уровню опасности. Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в Киеве днем +3…+5С, ночью -1…-3С, днем мокрый снег с дождем. Ночью – без осадков.

Напомним, по данным синоптиков Укргидрометцентра, в марте погода в Украине ожидается со среднемесячной температурой от 0 до +6 градусов. Весь март погода может быть нестабильной, возможны заморозки. Среднее количество осадков составит 26-50 мм, в горных районах Украины возможно 40-85 мм. Это 90-100% от нормы.